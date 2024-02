'The Fantastic Four' oyuncu kadrosu açıklandı: Yıldızları hakkında bilmeniz gerekenler...

Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:01

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:01

Oyuncu kadrosu, Marvel tarafından 14 Şubat Çarşamba günü sürpriz bir Sevgililer Günü paylaşımıyla duyuruldu. Paylaşımda, "Marvel'ın İlk Ailesi'nden Sevgililer Günü kutlu olsun! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn Fantastik Dörtlü'nün başrol oyuncuları" denildi. Ayrıca, film için güncellenmiş bir prömiyer tarihi olan 25 Temmuz 2025 tarihi de açıklandı.

Filmin oyuncu kadrosuyla ilgili söylentiler 2019'dan beri devam ediyordu. Bu yaklaşan film, beyaz perdeye uyarlanan üçüncü Fantastik Dörtlü filmi olacak. Önceki versiyonlarından olan Fantastik Dörtlü (2015) gişede başarısız olmuş ve düşük puanlar almıştı; Fantastik Dörtlü (2005) ise eleştiri açısından zayıf olsa da ticari olarak daha başarılıydı.

Disney, 2024 ve sonrasında franchise'lara odaklanma planları yaparken, Marvel 6. Aşama kapsamında filmleri yeniden başlatma görevini üstlendi. Disney CEO'su Bob Iger, 8 Şubat'ta yaptığı bir kazanç çağrısında, "Marvel ileriye dönük olarak en güçlü serilerine odaklanmaya başlıyor, ama bunu burada bırakacağım" dedi. "Bence ortam ve insanları evlerinden çıkarıp bir film izletmek için gerekenler göz önüne alındığında, bunu yapmak, tanıdık olan franchise'lara yaslanmak aslında akıllıca bir şey."

Fantastik Dörtlü, Disney'in 2019'da Fox'tan haklarını satın almasından bu yana üzerinde çalışılan bir projeydi. Marvel başkanı Kevin Feige daha sonra Temmuz 2019'da San Diego Comic-Con'da filmi doğruladı.

Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic):

Pedro Pascal, MCU'nun Fantastik Dörtlü yeniden başlatmasında Reed Richards/Mr. Fantastic rolünü üstleniyor. Üç kez Emmy'ye aday gösterilen oyuncu, geçen yılın Kasım ayında Deadline'ın aktörün süper kahraman ekibinin liderini oynamak için görüşmelerde bulunduğunu bildirmesiyle Richards'ı canlandıracağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Pascal, HBO'nun The Last of Us ve Disney+'ın The Mandalorian filmlerinde de önemli roller üstlendi.

Vanessa Kirby (Sue Storm / Görünmez Kadın):

Vanessa Kirby, MCU'nun Fantastik Dörtlü yeniden başlatmasında Sue Storm'u (diğer adıyla Görünmez Kadın) canlandıracak. İngiliz aktris, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One filminde rol aldı ve Netflix'in popüler dizisi The Crown'ın ilk iki sezonundaki Prenses Margaret rolüyle tanınıyor.

Joseph Quinn (Johnny Storm / The Human Torch):

Joseph Quinn, MCU'daki ilk çıkışını Fantastik Dörtlü filminde İnsan Meşalesi olarak da bilinen Johnny Storm rolüyle yapacak. Quinn, Netflix'te yayınlanan Stranger Things'in 4. sezonundaki Eddie Munson rolüyle dikkat çekti. Ridley Scott'ın devam filmi Gladyatör'de de yer alacak.

Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing):

Ebon Moss-Bachrach, Fantastik Dörtlü kadrosuna Ben Grimm (The Thing) rolüyle katılıyor. Daha önce Netflix'teki Marvel dizisi The Punisher'da David Lieberman karakterini canlandırmıştı. Moss-Bachrach, The Bear ve Girls gibi dizilerle de tanınıyor. Pascal gibi, Moss-Bachrach da Andor'un ilk sezonunda bir Star Wars dizisinde rol aldı.