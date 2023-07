The Wheel of Time dizisinin ikinci sezondan afiş geldi

Yayınlanma: 13.07.2023 - 17:05

Güncelleme: 13.07.2023 - 17:05

Robert Jordan'ın çok satan fantastik romanlar serisinden uyarlanan dizi The Wheel of Time'ın yeni sezonuna sayılı gün kaldı. 1 Eylül'de Prime Video üzerinden izleyicisi ile buluşacak yapımın ikinci sezon afişi paylaşıldı.



The Wheel of Time dizisinin kadrosunda Moiraine Damodred rolünde Rosamund Pike, Lan Mandragoran rolünde Daniel Henney , Nynaeve al'Meara rolünde Zoë Robins, Egwene al'Vere rolünde Madeleine Madden, Perrin Aybara rolünde Marcus Rutherford, Mat Cauthon rolünde Dónal Finn ve Elayne Trakand rolünde Ceara Coveney yer alıyor.



THE WHEEL OF TIME DİZİSİNİN KONUSU

The Wheel of Time dizisi kendi halinde bir çiftçi çocuğu olan Rand al'Thor , dünyayı ya kurtaracak ya da yıkacak tehlikeli bir tarihi figür olan Ejder (The Dragon Reborn) olduğunu öğrenir. Güçlü büyücülerden oluşan bir ordu, Rand al’Thor’u Karanlık Ejder’den korumak için sahip olduğu güç ve çılgın yönüyle yüzleştirmek zorunda kalır. Zaman Çarkı döndükçe Son Savaş yaklaşmaktadır. Rand, Karanlık Ejderi yok ettiğini düşünse de kötülük dünyadan tamamıyla gitmemiştir. İkinci sezonda yeni oluşan ve geçmişten gelen tehditler, İki Nehir’den gelen ama dünyanın dört bir yanına dağılmış olan genç arkadaşların peşindedir. Onları bulan ve rehberlik eden kadın, artık yardım edemediği için başka güç kaynakları bulmaları gerekecektir. Bu gücü, birbirlerinde veya kendi içlerinde; ışıkta veya karanlıkta bulacaklardır…