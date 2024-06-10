'Tüm Zamanların En İyi DJ'i ödülünü kazanmıştı: Tiesto İstanbul'a geliyor!
İstanbul Festivali kapsamında Türkiye'ye gelecek olan DJ Tiesto, 8 Ağustos Perşembe günü Festival Park Yenikapı’da konser verecek.
Londra'da yayınlanan İngiliz elektronik müzik dergisi tarafından yapılan oylama sonucu "The Greatest DJ Of All Times" (Tüm Zamanların En İyi DJ'i) Ödülü'nü kazanan ve dünyanın en büyük müzik festivallerinde headliner olarak sahne alan DJ Tiesto, 8 Ağustos’ta İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak.
Daha önce de Türkiye’de konser veren Hollandalı DJ, bu yaz için de takvimine İstanbul’u ekledi. İstanbul Festivali kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Tiesto, 8 Ağustos Perşembe günü Festival Park Yenikapı’da konser verecek.
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