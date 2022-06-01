YKY’den 6 bininci kitaba konserli kutlama

01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:11

Sadece 2021 yılında 7 milyona yakın kitap yayımlayan Yapı Kredi Yayınları, bugün başlık sayısında 6 bininci kitabıyla yine bir rekora imza attı. 6 bininci kitap olarak Cem Behar’ın “Kadîm ile Cedîd Arasında”yı seçen yayınevi, bunu 4 Haziran 2022 Cumartesi günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenleyeceği bir konserle kutlayacak.

Bininci kitabı “Aloşnâme”, 2 bininci kitabı “İbn Battûta Seyahatnâmesi,” 3 bininci kitabı “Kâzım Karabekir’in Günlükleri”, 4 bininci kitabı Yaşar Kemal’in “Çocuklar İnsandır”, 5 bininci kitabı Nâzım Hikmet’in “Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları (1937-1942)” olan Yapı Kredi Yayınları, Cem Behar’ın “Kadîm ile Cedîd Arasında: III. Selim Döneminde Bir Mevlevi Şeyhi: Abdülbâki Nâsır Dede’nin Musıki Yazmaları” adlı kitabını 6 bininci kitap olarak yayımladı.

KADİM İLİMLERİN MUSIKİYE ETKİSİ

“Kadîm ile Cedîd Arasında” kitabı ile Cem Behar, Abdülbâki Nâsır Dede’nin yapıtları üzerinden dönemin musiki anlayışını icra yöntemlerini, arka planda yaşanan toplumsal-siyasi gelişmelerin ve geleneksel kadîm ilimlere sirayet eden yeniliklerin musıkiye etkisini inceliyor.

Yapı Kredi Yayınları, 6 bininci kitabını 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 17.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenleyeceği bir konserle kutlayacak.

Abdülbâki Nasır Dede’nin yazmalarında yer alan eserlerden oluşan repertuvar, Loca’nın gelenekselleşen konser dizisi Harf’ten ve Nota’dan sanatçıları tarafından yorumlanacak. Nurinisa Eroğlu’nun kitap hakkında vereceği bilgilerle açılacak olan konserin biletleri Biletix’ten alınabilir.