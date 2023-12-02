Hyundai karbon nötr geleceğin teknolojilerini araştırıyor

Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:50

Güncelleme: 02.12.2023 - 13:50

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, karbon nötr geleceğin teknolojilerini ortaklaşa araştırmak için dünyaca ünlü University College London (UCL) ile ortaklık kurdu. Hyundai, Londra'da yapılan bu anlaşma ile birlikte hidrojen üretimi, hidrojen yakıt hücreleri ve elektrifikasyon teknolojisi için araştırma ve geliştirme alanlarında aktif bir şekilde rol alacak.

Hem Güney Kore hem de Birleşik Krallık, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü sağlamayı hedeflerken, Hyundai de bu anlaşmaya istinaden çevre dostu teknolojilere yönelik sürekli araştırma ve geliştirme yatırımlarıyla hidrojen ekonomisinin gelişimini hızlandırmayı ve gelecekte sürdürülebilir bir mobilite ekosistemi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

UCL, küresel üniversite sıralamasında sürekli olarak üst sıralarda yer alırken aynı zamanda sayısız Nobel ve Fields Madalyası gibi prestijli ödüllere sahip kişileri de bünyesinde barındırıyor. Hyundai ve UCL, hidrojen üretimi, yakıt hücreleri ve elektrifikasyon alanlarında karbon nötrlüğünü gerçekleştirmek için gelecekteki mobilite teknolojilerini ortaklaşa araştıracak. Hyundai ayrıca, şirketin 2045 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etme hedefini temel alarak, çalışmalarını hızlandıracak.