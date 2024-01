Yeni Renault Austral Lansmanı 'Yılın Basın Lansmanı' seçildi

Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:54

Güncelleme: 07.01.2024 - 10:54

Renault Mais açıklamasına göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on dördüncüsü gerçekleşti.

Renault, basın mensuplarının 2023 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım organizasyonlarını oyladığı 'Yılın Basın Lansmanı' ödülünü, Yeni Austral Lansmanı ile kazanarak başarısını taçlandırdı.

Geçen sene Dacia Jogger lansmanıyla da ODMD 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nde 'Yılın Basın Lansmanı' seçilen MAİS, üst üste ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

Törende ayrıca Renault Clio, 'B Segmentinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç', Renault Megane ise 'C Segmentinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç' olarak, 'sahibinden.com Özel Ödülü'ne sahip oldu.

YENİ RENAULT AUSTRAL KONSEPTİ

Türkiye’nin en batı ucu Gökçeada’da gerçekleştirilen yeni Renault Austral Lansmanı için öncelikle etkinlik konsepti ve etkinliğin tamamen üzerine kurgulanacağı fikir için bir manifesto ve hashtag yaratıldı. Önemli olanın bir yerden bir yere varmanın değil, bu yolculukta yaşananlar olduğunu hatırlamak için her anı yeni ve unutulmaz deneyimlerle dolu bir tanıtım planlandı. #HerAnıFarket sloganından ilham alınan tanıtımda 'bugüne kadarki en iyi Renault' deneyiminin sunulması hedeflendi.

Özel jetlerle Gökçeada’ya getirilen davetlilere, yolculuğa çıkana kadar tanıtımın gerçekleştirileceği lokasyon söylenmedi. Her bir davetli için kişiselleştirilmiş bir lansman deneyimi sunuldu. Havalimanına inen davetlilere, yalnızca Hollywood’da görülebilecek özel bolt çekimler gerçekleştirildi ve her bir davetlinin kendisini yıldız gibi hissetmesi sağlandı. Lansman sunumunun gerçekleştirildiği Gökçeada Havalimanı’na ait hangar, her davetlinin adına özel olarak hazırlanmış olan yönetmen sandalyeleri ile tamamlanarak adeta bir film setine dönüştürüldü.

Gökçeada’nın keşfedilmemiş yollarında gerçekleşen sürüş deneyiminde Austral’in sürüş özelliklerinin tamamının test edilme şansı yakalandı. Adanın tarihi dokusu eşliğinde, zeytin ağaçları ile denizin buluştuğu keşif noktasında, Gökçeada’nın en meşhur yerel lezzetleri adalı şefler tarafından bizzat hazırlanarak davetlilere sunuldu. Türkiye’nin en batı ucundan gün batımını izleme fırsatı yakalayan davetliler, 'Her Anı Fark Et' konsepti doğrultusunda yeni Renault Austral ile gün boyunca en özel deneyimleri yaşadılar.