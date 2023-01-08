Diskotekte ders çalışmak!

Yayınlanma: 08.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 04:00

Brüksel bölgesi hükümeti de enerji tasarrufu planını, başkentteki aşırı tüketimi azaltmaya yönelik çeşitli önlemler açıkladı. “Elektrik düğmeleri aşağı, Brüksel yukarı” adı verilen kampanyada, işletmeler Ocak 2024’ten sonra resmen yürürlüğe girecek enerji tasarrufu önlemlerini şimdiden uygulamaya çağrılıyor. Gece dükkânları veya nöbetçi eczaneler gibi kuruluşlar hariç, dükkân, ofis ve kurumlarda ışıklı tabelaların ve iç aydınlatmanın 23.00’ten 08.00’e kadar zorunlu olarak kapatılması; ısıtılan binaların kapılarının sıkıca kapalı tutulması ve restoran ve kafelerin teraslarında dış mekân ısıtıcılarının yasaklanıp müşterilerin battaniye kullanmasını içeren kampanya aynı zamanda işletmelere enerji tasarrufu yatırımları yapabilmeleri için hükümet tarafından uygulamaya konulan mevcut destek önlemlerini de hatırlatıyor.

ELEKTRİK, GAZ BEDAVA

Soğuk havalarda, enerji krizi nedeniyle birçok öğrenci kaldıkları yurtlarda, öğrenci odalarında ya da evlerinde çalışmak yerine ısıtma ve aydınlanmanın bedavaya geldiği toplu ders çalışılan mekânları tercih ediyor. Brüksel’de ve Belçika’nın Leuven, Gent ve Anvers gibi diğer öğrenci şehirlerindeki üniversiteler bünyesindeki ders çalışma alanları yetersiz. Yer kapmak için öğrencilerin sabahın erken saatlerinde çalışma salonunda olması gerekiyor. Yoksa açıkta kalıyor ve kendi odalarında ders çalışmak ve gaz elektrik faturasını ödeyebilmek için diğer ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyorlar. Zaten sınav öncesi ders çalışmak için kampa girmenin hücre hapsini çağrıştırdığı günler çoktan geride kaldı. Giderek daha fazla öğrenci birlikte çalışmayı ve çalışma sıkıntılarını paylaşmayı tercih ediyor. Bu nedenle kamusal ders çalışma alanlarına duyulan ihtiyaç da artıyor.

Üniversiteliler yeni yıla sınavlarla giriyor ancak Brüksel’de birçok kütüphane ve ders çalışma çalışma mekânı Noel ve yeni yıl arasında kapılarını kapatmıştı. Bu dönemde Démocrate federaliste independant/Bağımsız Federalist Demokrat (DeFI) partisi lokallerini sınavlara hazırlanan öğrencilere açtı.

Ayrıca öğrencilere destek masası BRIK, Brüksel’deki 34 pop-up ders çalışma noktasında öğrencileri ağırladı. Üniversiteliler Box120 ve Noordpool spor ve kültür merkezlerindeki bilgisayarlı ders çalışma lokallerini de kullanabildiler.

DERS KİTAPLARIYLA DANS!

2 Ocak’tan itibaren kütüphaneler kapılarını öğrencilere yeniden açtı, ancak meydan okumaktan korkmayan ve özgün bir ders çalışma mekânı arayan Brükselli öğrenciler, 3-5 Ocak tarihleri arasında La Cambre Ormanı’ndaki Jeux d’Hiver adlı gece kulübünde sınavlara hazırlandı. Daha önce disko ışıkları altında gürültülü müzikle dans edilen Jeux d’Hiver gece kulübünün topluca ders çalışma ayini yapılan bir sessizlik tapınağına dönüştü. Diskoda ders çalışma etkinliği “Ders çalışma kulübü”, 10-12 Ocak tarihleri arasında da Leuven’deki Barvista gece kulübünde gerçekleştirilecek.

Jeux d’Hiver 2023’ün üçüncü gününde, 3 Ocak’ta sabah saat 8’de kapılarını öğrencilere açtı. Yer ayırtan ilk 120 öğrenci bu fırsattan ücretsiz olarak yararlandı. Bir enerji içeceği markası (Red Bull) burada “Ders çalışma kulübü” adı altında sıra dışı bir pazarlama etkinliği düzenledi. 3 gün boyunca 24 saat durmaksızın ders çalışılabilen mekânda günün her saati dinlenme ve derin konsantrasyon için spor seansları ve kahkaha yogası gibi çeşitli etkinliklerle molalarda öğrencilerin rahatlaması da sağlandı.

Ormanlık alanın ortasındaki doğa ile içiçe mekânda öğrencilere bir özel çalışma alanı, ücretsiz elektrik ve WiFi, ilham verici molalar, kullanışlı hediyeler, buz gibi içecek (Red Bull (du-uh)), çok sayıda “cool” yan aktivite (sessiz disko ve günlük spor molaları dahil) ve odaklanmaları için gereken tüm huzur ve sessizlik verildi. Kısacası sınav hazırlık kamp dönemini başarıyla atlatmaları için her şey mevcuttu! Sınavları bitiren birçok öğrencinin ilk yaptığı iş, ders çalıştığı ve daha önce ders kitaplarıyla dans ettiği bu mekâna gelip çılgınca dans etmek oluyor. 2019’daki ilk uygulamada buna şahit olunmuştu. Kitapları bir kenara fırlatıp “arkadaşları ile sabahlara kadar çılgınca dans edecekleri günlere doğru geri sayım” da aslında üniversiteliler için bir tür ödül niteliğinde!

Eyvah Zayıflıyorum! adlı kitabımın üçüncü baskısı çıktı. 2023’e gülerek ve zayıflayarak girin! Dikkat, zayıfları da güldürüyor!

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