Şans oyunlarına milyarlar akıyor
Kimler gelmemiş Karaormanlar’ın bu şirin, şifalı suları ve tarihi kumarhanesi ile ünlü küçük kentine!
Rusların Baden-Baden sevgisi Çar
Aleksander’ın 1793’te bu yöreli
Luise ile evlenmesiyle başlamış
ve aralıksız sürmüş. Yeşillerin
ortasında köşkler, villalar
satın almışlar. Almanlar şifalı
banyolardan çıkmazken onlar
kumarhaneden, lokantalardan,
şaraphanelerden çıkmamışlar.
Bugün de değişen pek bir şey
yok. Hatta Gorbaçov’dan bu
yana Rusların Baden-Baden
“istilası” artmış. Yeni zenginler
sadece Karlsbad ve Viyana’nın,
St. Moritz ve Davos’un, Nice ve
Cannes’ın villalarıyla otellerini
kapatmamışlar. Baden-Baden’in
yamaçlarını dolduran çoğu tarihi
villa da son yıllarda giderek
daha çok el değiştirmekte,
Almanlardan Ruslara geçmekte.
Birkaç yıl önce Gürcistan’da
görevinden geri çekilmek zorunda
bırakılan Şevardnadze bile
doksanlı yılların başında BadenBaden’de bir villa alıvermiş
kendine!
PARASI OLANLAR İÇİN
Karaormanlar’ın bu şirin kenti,
parası olanlar için yaşamaya
değer bir yöre. Büyük bahçeler
içinde villalar, yamaçlarda çamlar
altında tarihi evler. Sahipleri
buralı değil. Onlar Hamburglu, Düsseldorflu,
Moskovalı, Riyadlı...
Ortasından Oos
Irmağı’nın geçtiği,
tarihi ağaçlı
kocaman parkların
kente yayıldığı
Baden-Baden moneymaker’ların buluşma yeri. 1858
yılında açılmış olan hipodromu,
tarihi kumarhanesi ve eski
Roma’yı anımsatan kaplıcaları
ile... Zengini, orta hallisi, fakiri,
akşamları büyük parkın yanı
başındaki kumarhanenin
kırmızı salonlarını dolduruyor.
Baden-Baden’de 1748’den bu
yana kumar oynanıyor. Fransız
Edouard Bénezet 1848’de
bugünkü kumarhane salonlarını
devralıp Parisli mimarlara
restore ettiriyor. On yıl sonra
hipodromun işletmesini de
üstleniyor.
Suları şifalı, dükkânları pahalı mı pahalı, kumarhanesi sabaha kadar açık Baden-Baden’de akan paranın kaynağını soran yok. Kırmızı salonlarda yeşil çuha kaplı rulet masalarının çevresinde toplanmış insanlar, cüzdanı şişkin efendilerle, üzeri mücevherden geçilmeyen hanımlar kurulmuş koltuklara. Çoğu buranın müdavimi. Hep aynı masada oturuyor, hep aynı sisteme göre oynuyorlar. Kazansalar da kaybetseler de kılları kıpırdamıyor. Buz gibi suratlarındaki ifade hiç değişmiyor. Sadece arada sırada yanlarına gelen krupiyeye bir şeyler fısıldıyorlar. Arkalarında ayakta duranlar, masadan masaya gezenler “ikinci sınıf oyuncular”! Onlar şanslarını aynı anda birkaç rulette arayanlar. Genelde ceplerindeki paranın nereden ve nasıl geldiğini bilmeyen genç insanlar, Rus yeni zenginleri. Büyük oynuyorlar. Geçen yıl Baden-Baden’de 300 bin insan kumar oynamış. Bunlardan 70 bini yabancı pasaportlu. Milyarlar yatırılıyor Almanya’da şans oyunlarına.
BAĞIMLILIK YARATIYOR
İnsanlar fakirleştikçe kumar oynayanların sayısı artıyor. Son verilere göre 180 bin insan kumar bağımlısı, 70 bin de poker hastası. Almanlar kumar oyunlarına her yıl 46 milyar Avro yatırıyor. Loto, toto, kazı-kazan, milli piyango, at yarışları, rulet masaları, bakara... Genci yaşlısı, zengini fakiri bu bağımlılıktan vazgeçemiyor. Almanya’da 80 kumarhane kapılarını açıyor onlara her akşam. İnternette çevrimiçi kumarhaneler de var. Yıllık kazançları 200 milyon Avro...
Perestroyka’dan sonra BadenBaden’e yerleşen Rusların sayısı bir ara iki binin üzerine çıkmıştı. Putin’in Ukrayna saldırısının ardından şirin kentten ayrılanlar oldu, Rus turistlerinin de ayağı kesildi. Baden-Baden’de bu olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen lüks oteller, lüks butikler, lüks lokantalar ve tarihi kumarhane oldu.
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