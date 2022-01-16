Bilim Kurulu üyesi Özlü: Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron, şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse bu dalga çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir. Bu senaryolardan bir tanesi. Böyle olacak diyemem ama böyle olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Bütün takımlara baktığımızda her takımda çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Çünkü sportif müsabakalarda yarış var. Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek. Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var. Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor. Seyirciler için de hani aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Yani mesafenin korunması, maske takılması. Hani bunlar önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli tabii” diye konuştu.
"UMARIM BU KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞMEZ"
Omicronun çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:
"Yeni varyantın çok daha hızlı yayılması, çok sayıda kişiyi hastalandırması, onlarda bir bağışıklık oluşturacak. Aşı yaptırmamış ya da aşıya ulaşamamış ülkeleri düşünürseniz pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde de hani aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi duruyor. Eğer ağır bir hastalığı oluşturmazsa şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse ölümcül olmazsa hastanelerde doluluk, yoğunluk oluşturmazsa bu dalga sonuç itibarıyla çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir ve önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Umarım böyle olur. Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi. Böyle olacak diyemem ama böyle olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez”
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