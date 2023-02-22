Beyin sağlığını koruyan 7 süper besin!

SU

Vücudun büyük oranı sudur. Susuzluk beyinde kortizol adı verilen bir hormon salgılamasına yol açar. Bu hormonda meydana gelen artış beynin bilgi depolama bölümünün küçülmesine ayrıca hafıza gücünün azalmasına sebep olur. Kortizol adrenalin üretiminde de artmaya neden olarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler ve hafıza problemlerine yol açabilir.