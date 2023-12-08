Aday belirlemede üç yöntem belirlendi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medyada yaptığı paşlaşımda aday belirlemek için üç yöntem kullanıldığını belirtti.

Buna göre “örgüt denetiminde önseçim”, “örgüt denetiminde basit aday yoklaması” ve “örgüt denetiminde genişletilmiş aday yoklaması” yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.

Genelgede 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar hangi tür seçimin tercih edileceği veya bunlar dışında bir yöntem uygulanmak isteniyorsa söz konusu tarihe kadar bildirilmesi istendi.

20 İLDE ÖNSEÇİM YOK

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak illerindeki belediye başkanlıklarında önseçim yapılamaycak. Meclis üyeleri için ise fermuar sistemiyle önseçim, anket ve eğilim yoklaması yapılacak.