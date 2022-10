Adıgüzel, Soylu'ya ‘evdeki yabancıları’ sordu: ‘Acaba bugün kiminle aynı evde oturuyoruz?'

07 Ekim 2022 Cuma, 13:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ Meclis gündemine taşıdı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” dedi.

"ACİLEN BİLGİLENDİRME GEREKİYOR"

Yetkililerin konuya dair açıklama yapmadığını, bir haneye o hanede yaşayanların bilgisi dışında yeni kişilerin kaydedilmesinin “skandal” olduğunu belirten CHP’li Adıgüzel, “Halihazırda zaten kamuoyunda seçim güvenliğine ilişkin ciddi endişeler varken, kamuoyunun konuya ilişkin acilen bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi.

Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kişilerin bilgisi olmaksızın hanelerine yabancı kişilerin eklenmesi konusunun bir an evvel aydınlatılması, ortada teknik bir ihmal ya da hata var ise bunun bir an evvel giderilmesi ve kamuoyunda dile getirilen şüphe ve endişeleri yatıştıracak açıklamalar yapılması şarttır. Vatandaşlar ne yapsın? Her gün e-devlet üzerinden ‘Acaba bugün kiminle aynı evde oturuyoruz?' endişesi ile kontrol mu etsinler? Vatandaşları bu kaygı ve endişe halinden kurtaracak bir açıklama yapılması şart. Aksi takdirde, iktidarın seçim öncesi bile isteye vatandaşların sandığa olan güvenini zedeleme amacı ile böyle bir uygulamaya gittiği düşünülecek.”

"SEÇMEN LİSTELERİNİN BELİRLENMESİNDE HANGİ ADRES TİPLERİ DİKKATE ALINIYOR"

CHP’li Adıgüzel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, yanıt bekleyen sorular şu şekilde sıralandı: