AKP Genel Başkan Yardımcısı hayvanseverleri hedef aldı: 'İt taparlar...'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 20:59

Güncelleme: 26.07.2024 - 20:59

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen hayvanseverleri hedef alarak açıklamalarda bulundu.

Şen, “Birilerinin bundan siyaset üretmeye kalkması gerçekten korkunç. Bir de bu memlekette sayıları az da olsa iki grup var. Birisi it taparlar, birisi it savarlar. Bu it taparların ve it savarların aklıyla hiçbir şey yapılamaz. Büyük çoğunluğun, makul çoğunluğun o makul aklını bizim esas almamız gerekir. O çözüm vardır. İnşallah sokaklar daha güvenli hale gelecek" şeklinde konuştu.

AKP'li Şen'in açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.