AKP'den 'beyaz sandık' hamlesi
AKP, seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşlerini daha kolay ulaştırabilmesi için 'beyaz sandık' uygulaması başlattı.
AKP, finalini yaptığı 'Türkiye Buluşmaları'ndan sonra 'beyaz sandık' uygulamasına başladı.
İlk olarak AKP Kütahya İl Başkanlığı tarafından Kütahya merkezde Sevgi Yolu, Karagöz Camisi önü ve Saman Pazarı ile 4 ilçe merkezinde beyaz sandık kuruldu.
ERDOĞAN'A İLETEBİLECEK'
AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Beyaz sandıklarımız Kütahya merkezde 3, Simav, Gediz, Şaphane ve Aslanapa ilçelerimizde kuruldu. İlçelerimizde hafta sonu gerçekleştireceğimiz kongrelerimiz öncesinde ilçe meydanlarımızda stantlarımızı kurduk. Vatandaşlarımız talep, istek, öneri ve projelerini direk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletebilecek. Tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz" dedi.
BEYAZ SANDIK NEDİR?
AKP bu uygulamayla seçmen ile arasındaki gönül bağını artırmayı hedefliyor. Parti kaynakları, bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini, seçmen ile Erdoğan arasında yeni bir hat açacaklarını belirtiyor.
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