AKP’li Çimen sürekli ‘fakir halk’ denilmesinden rahatsız oldu

İstanbul’da Beyoğlu Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, “Fakir halk” denilmesinden rahatsız oldu. Çimen, “Çalışan için memlekette iş de var, ekmek de var, aş da var” dedi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:42
AKP’li Çimen sürekli ‘fakir halk’ denilmesinden rahatsız oldu
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Beyoğlu Belediye Meclisi eylül ayının ilk toplantısı dün yapıldı. Burada konuşan AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, muhalefetin yoksulluğu ifade etmek için kullandığı ‘fakir halk’ söylemlerine tepki gösterdi. Kamu tasarrufu dönemine girildiğini söyleyen Çimen, CHP’yi eleştirerek ‘Fakir halk’ söyleminden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Çimen, “Emekli sayısı arttı. Emeklilerin durumu ortada. Ekonomiden her zaman şikayet ediyorsunuz. Bir de sürekli ‘fakir halk fakir halk...’ Çalışan için memlekette iş de var, ekmek de var aş da var” dedi. İktidarın kamuda tasarruf politikalarını hatırlatan Çimen, “Harçlar, vergiler, SGK ve İŞKUR’daki devlet kamu alacaklarını önümüzdeki 3 yıl kamu tasarruf tedbirleri sebebiyle bütün kamu kuruluşlarından tahsilat yapma noktasında bir harekete geçmiştir” dedi.


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