AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İran' mesajı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 16:33

Güncelleme: 26.10.2024 - 17:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılara ilişkin ''Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran Hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

“BİN DÜŞÜNÜYOR BİR SÖYLÜYORUZ''

Erdoğan konuşmasında, Türkiye’de yaşayan etnik grupların ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kurulamayacağının altını çizerek, “Şunu herkes görsün ve anlasın. Ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları, ne gözlerini Hatay’a diken emperyalizmin uşakları, ne de bölgemizi kana ve ateşe boğman isteyen terör devletleri bizi Türkiye yüzyılı ülkümüzden vazgeçiremeyecek. Türkiye çok büyük bir devlettir. Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil, 2200 yıllık bu süreci aşan köklü bir hafıza ile değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak, kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizde bulunan tüm araç ve imkanları kullanarak, terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz, her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fekkindedir. Terör örgüleri bizi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar” şeklinde konuştu.

''BU OYUNA GELİNMEMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında İsrail’in saldırdığı İran’a geçmiş olsun dileklerini iletip, Allahtan İsrail’in kahrını dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran’a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti bu tarz çalışmalarla bölgesel çatışmanın fitilini ateşlemeye çalıyor. İsrail ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi son derece önemlidir. İsrail bu anlayış ve bu kafa ile bir yere varamayacaktır. Duamız şu; ya Kahhar ismi şerifi hürmetine Allah’tan bunların kahrını bekliyoruz.”

Konuşmanın ardından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.