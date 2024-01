AKP’li Üsküdar Belediyesi şaşırdı: Bu sefer de yol satıyorlar...

Yayınlanma: 27.01.2024 - 14:31

Güncelleme: 27.01.2024 - 14:33

İstanbul’un tarihi ilçelerinden biri olan Üsküdar, seçimler yaklaştıkça oldukça ilginç olaylara sahne oluyor. Bütün eleştirilere karşın belediyenin mülklerini satmakta ısrar eden Üsküdar Belediyesi, 9 parseli daha satış listesine koydu.

Resmi Gazete’de yayımlanan satış listesine göre söz konusu parsellerin 8’i başka ilçelerde, biri Üsküdar Çengelköy’de bulunuyor. Satış listesine konulan Çengelköy’deki 1024 ada 21 parsel 670 metrekare büyüklüğünde ve ortasından yol geçiyor. İmar planlarında parsel olarak planlanmış olmakla birlikte, üzerinde Erdem Sokak yer alıyor. Kaldırım taşı, yağmur suyu kanaleti, basamaklı yaya yolu ile çiçek gibi yol tabirini hak eden Erdem Sokak, rant için gözden çıkarıldı.

Yayınlanan ilana göre belediye, fiili yol için 27 milyon TL muhammen bedel belirledi. Fiilen yol olarak kullanılan parsel, imar planlarında ise konut alanı olarak planlanmış durumda. Bütün parsellerin satış ihalesi 8 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

‘BÜYÜK BALIK’ KEMERBURGAZ’DA

Üsküdar Belediyesi’nin 9 parsellik son satış listesindeki “büyük balık”, Kemerburgaz’da bulunuyor. 3 bin 78 metrekare büyüklüğündeki 342 ada 9 parsel için Üsküdar Belediyesi 95 milyon TL muhammen bedel belirledi. 9 parselin toplam muhammen bedeli ise 291 milyon TL.

YABANCILAR DA İHALEYE KATILABİLECEK

Üsküdar Belediyesi, Türkiye’de bulunan yabancıların da ihaleye katılmak isteyebileceklerini düşünerek ihale şartnamesine özel bir madde koydu. Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontr garantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.”