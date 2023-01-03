Akşener, Almanya'nın AB İşleri Bakanı Lührmann ile görüştü

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 14:43
Akşener, Almanya'nın AB İşleri Bakanı Lührmann ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Almanya'nın AB İşleri Bakanı Lührmann ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında bulunan makamında ağırladı.

Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı. 


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