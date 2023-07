Aladağ ailelerinden Can Atalay tepkisi: 'Suçlular dışarıda, çocuklarımızı savunan Can Atalay içeride'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:57

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:57

Adana’nın Aladağ ilçesinde 2016 yılında, Süleymancılar olarak bilinen cemaate ait bir öğrenci yurdunda yangın çıkmış, bu olayda 10'u öğrenci 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Söz konusu yurt yangınında yakınlarını kaybedenler Gezi davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için çağrıda bulundu.

Atalay’ın söz konusu davanın avukatlarından olduğunu ifade eden aileler hukuki sürece tepki göstererek Atalay’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Yurt yangınında yaşamını yitiren Sümeyye Yetim’in babası Ahmet Yetim, olayın üzerinden 8 yıl geçtiğini ifade etti.

"BİZİ ŞİMDİ KİM SAVUNACAK?"

Bu süreçte Can Atalay’ın kayıp ailelerinin avukatlığını yaptığını belirten Yetim, “Aladağ yurt yangınında 11 tane yavrunun hayatını kaybetmesi üzerine bizim avukatımız oldu. O yıldan bu yıla sekiz yıl geçti. Adaletin hiçbir tesellisi olmadı. Suçlu olan herkes serbest geziyor. Can Atalay o zamandan beri iyi günde kötü günde bizim avukatlığımızı yaptı, bize yardımcı oldu. Bu yüzden mi içeri düştü? Bizim avukatlığımızı yapması üzerine mi içeri attınız? Biz sekiz yıldan beri adalet arıyoruz. Can Atalay’ın da cezaevinden çıkmasını istiyoruz. O suçluların da ceza almasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. İki çocuğum ateşin içinde kaldı. Birisi hayatını kaybetti, biri yaralı geldi. Böyle adalet mi olur? İl milli eğitim müdürü hiç duymaz, ilçe milli eğitim müdürü hiç duymaz. Adalet bakanı hiç duymaz. Bu sorunu kim çözecek? Sekiz yıl oldu biz hala bu davanın peşindeyiz. Can Atalay’ı da içeri attılar, bizi şimdi kim savunacak? Can Atalay bize hep derdimizi sordu. Meclis’e gelirse de bu memlekete bir hayrı olur. Tek amacımız bu bizim, başka bir derdimiz yok. Bizim yolsuz, susuz, elektriksiz memleketimiz var. Sadece burada değil her yerde adaletsizlik var. Can Atalay’ın bu memleketin her yerde faydası olabilir” dedi.

‘DOKUNMAZLIĞI OLDUĞU HALDE İÇERİDE KALIYOR’

Yangında yaşamını yitiren Sevimli Köylü’nün babası Ali Köylü ise “Burada kışın yollar kapanınca Can Atalay bize yardımcı olabilmek için buraya yürüyerek geldi” dedi.

Atalay’ın hiçbir karşılık beklemeden ailelere yardımcı olduğunu ifade eden Köylü, “Can Atalay’ın bize çok büyük faydası oldu. Diğerleri oy zamanı gelirdi, başka zamanlar da gelmezdi. Can Atalay öyle değildi. Her zaman derdimizi dinlerdi. Can Atalay şu an içeride olmasaydı Soma olsun, Kahramanmaraş merkezli depremler olsun bunları hep araştırırdı. Bu binaların depremde neden yıkıldığını, denetimsizliğini sorgulardı. Meclis’te olsaydı bunları aydınlatırdı, her türlü faydayı sağlardı. O yüzden Can abimizin çıkmasını istiyoruz, bir an önce adalet yerini bulsun. O, Meclis’te her türlü adaletsizliğin karşısında duracak.Aladağ yurt yangınının yaşandığı 2016 yılından beri Can Atalay bizim avukatımızdı. Her çabayı gösterdi, arkamızda durdu. Şu anda da milletvekili oldu, bize yardımcı olacakken hapse attılar. Kanıtlanmış bir suçu yok, bizim üzüldüğümüz nokta bu. İnsan öldürenleri, kadınları katledenleri bile üç ayda çıkarırlarken o insanlar dışarıda gezerken Can Atalay’ın günahı nedir? Milletvekili olduğu, dokunmazlığı olduğu halde içeride kalıyor. Bu ceza değil, insanın özgürlüğünü katletmektir” ifadelerini kullandı.

‘HERKESİN ELİNDEN TUTABİLECEK BİR İNSAN’

Bahtınur Baş’ın babası Mehmet Ali Baş ise şu şekilde konuştu:

“Meclis’te olursa belki bizim davamıza katkısı olur. Davalıların hiçbiri hapis yatmadılar. Avukatımız olsaydı belki bizim arkamızda durur savunurdu. Ben adalet olmadığını düşünüyorum, adalet olsaydı bizim avukatımızı içeri atmazlardı. Avukatımızın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bizim köyümüzde yaz okulu gerçekleştirdi. Çocuklara eğitim verdi. Kitap, kalem getirdi. Hiç olmazsa yazları çocuklarımız bu psikolojiyi üzerlerinden atıyordu. Meclis’te olsaydı deprem bölgelerine çok hayrı olurdu. Çocuklar olsun, mağdurlar olsun onlara da yardımı dokunurdu. Artık hapisten çıkmasını bekliyoruz. Hak hukuk diye bağıran bir isim. Herkesin elinden tutabilecek bir insan. Bir an önce yanımızda olsun istiyoruz.”