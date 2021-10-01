Binali Yıldırım'dan "Parlamenter sistem" açıklaması: "Ne olduğunu bilmiyorum"
AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey olmaz. Parlamenter sistem vardır, bir de başkanlık sistemi vardır. Bu Türk siyasi tarihine, yönetim tarihine yeni getirilen bir yeni tanım. Ne olduğunu bilmiyorum" açıklamasında bulundu.
AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Camii’nde kıldığı cuma namazının çıkışında açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık sisteminden geri dönüş düşünmediğini açıklamasının ardından son başbakan olarak düşünceleri soruldu.
Yıldırım, sistem tartışmaları üzerine "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey olmaz. Parlamenter sistem vardır, bir de başkanlık sistemi vardır. Bu Türk siyasi tarihine, yönetim tarihine yeni getirilen bir yeni tanım. Ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Yıldırım şunları söyledi:
"Bu konularla ilgili ayaküstü konuşmak olmaz. Vatandaşı tatmin edecek açıklamaları daha kapsamlı bir şekilde yapmak gerekir. Bu başkanlık sisteminin getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber çalışmış bir arkadaşınızım. Dolayısıyla başkanlık sistemi gittikçe, uygulaması görüldükçe kendisini geliştirecek.
Türkiye bununla yoluna devam edecek. İyinin daha iyisi vardır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Dolayısıyla yeni sistem arayışına gitmek zaman israfıdır. Ülkemizin gündemi daha önemlidir. Bu gündemlere yoğunlaşmak gerekir. Dolayısıyla artık önümüze bakıp gerek iç gerek dış sorunların çözümü konusunda gerekli gayreti göstermek gerekir.
Geçmişte parlamenter sistemle neler yaşadığımızı, 90lı yıllar, 80li yıllar, 70li yıllar zayıf iktidarla ülkenin neler kaybettiğini gördük. 2017ye kadar AK Parti iktidarının da vesayetle, darbelerle yüzleştiği bir dönemler oldu. Tekrar bu dönemlerin yaşanmasını hiç kimse arzu etmez.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey olmaz. Parlamenter sistem vardır, bir de başkanlık sistemi vardır. Bu Türk siyasi tarihine, yönetim tarihine yeni getirilen bir yeni tanım. Ne olduğunu bilmiyorum. Seçim 5 yılda bir yapılır. Haziran 2023 seçimin tarihidir."
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