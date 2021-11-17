CHP milletvekillerinden Bakan Muş'a protesto: "Para nasıl pula çevrilir"

17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:10

Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürüyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş komisyona giriş sırasında CHP milletvekilleri tarafından protesto edildi.

CHP milletvekilleri, Bakan Muş’u ellerindeki; “Ekonominin kitabını yazamadınız ama esnafın defterini dürdünüz”, “Esnaf 0 faizli cansuyu kredisi istiyor”, “Para nasıl pula çevrilir. Yazan: AKP”, “Esnaf yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor”, “Esnaf borcu borçla ödüyor” yazılı dövizlerle karşıladı.

"ESNAF CAN ÇEKİŞİYOR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bakan Muş’a, “Sayın bakan esnaf sıfır faizli cansuyu kredisi istiyor. Sayenizde esnaf can çekişiyor sayın bakan” diye seslendi. Girgin, şunları söyledi:

“Ekonominin kitabını yazdığını iddia edenler, esnafın defterini çok güzel dürdü. Esnaf her gün kepenk kapatıyor. Pandemide aç kapa yapa yapa esnafı bitirdiler, destek de vermediler. Üstelik bir de olmayan geliriyle borcunu öde dediler. Esnaf bu yükün altından nasıl kalkacak. Esnaf artık yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Esnafları gezdiğimizde esnaflar ciddi mağduriyet yaşıyor. Verilen desteklerin esnaflar pansuman tedbiri olarak yansıdığı görülüyor” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise “Esnafımız borçlarını artık ödeme kabiliyetini yitirmiş durumda. Günde 100 lira hasılatla dükkan kapatan, kirasını, elektriğini ödeyemeyen, Bağ-Kur’unu ödeyemeyen esnafımız var” diye konuştu.