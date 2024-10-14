CHP MYK toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?

CHP Merkez Yönetim Kurulu, anayasa çalışmaları, yeni vergi paketi, ekonomi, iç ve dış gelişmeler ile İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki yargı süreci başlıklarını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, CHP lideri Özel'in doğu ve güneydoğu turu da görüşülecek.

CHP MYK toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:04

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.20'de başladı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, anayasa çalışmaları ve buna ilişkin tartışmalar, yeni vergi paketi, ekonomi, iç ve dış gelişmeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreci gündeme gelecek.

MYK'de, Özel'in 23-27 Ekim arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak ziyaretleri ele alınacak.


Etiketler: #CHP

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