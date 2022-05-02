CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Cumhurbaşkanı, sen Saray'da halkla aranda kocaman duvarlar yapabilirsin'

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:43

Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclisi üyesi Emre Yılmaz, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve Silifke İlçe Sekreteri Gökhan Arslan ile birlikte Taşucu sahilinde bugün yaptığı açıklamada, CEY Grup tarafından 40 yıllığına kiralanan limanın sahiline duvar örülmesini eleştirdi.

Başarır, şunları söyledi:

“Herkes gördü yaşanan rezaleti. Biz, sadece Mersin’in insanın değil dağının, denizinin, kurdunun, kuşunun, bitkisinin, her canlısının milletvekiliyiz. Söz veriyoruz; geldiğimizde ilk işimiz, o duvarı yıkacağız. Cumhurbaşkanı, sen sarayda halkla aranda kocaman duvarlar yapabilirsin. Ama Mersinli duvarı, duvarları sevmez; o duvarı yıkar.”