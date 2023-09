CHP'li Çakırözer Gezi davası tutuklularını ziyaret etti: 'Bir an önce adalet, bir an önce özgürlük diliyorum'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:27

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:27

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bugün Gezi Parkı davasında tutukluları mimar Mücella Yapıcı, film yapımcısı Çiğdem Mater ve belgeselci Mine Özerden’i Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Çakırözer, ziyaret sonrasında şunları söyledi:

“Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i ziyaret ettim. 17 aydır, 510 gündür cezaevinde haksız, hukuksuz şekilde tutuklular. Gezi olaylarını kriminalize etmek isteyen bir anlayışın ısrarı, inadı neticesinde burada 500 günleri çalınmış durumda. Onların burada olması Türkiye’nin büyük ayıbıdır. Aynı şekilde seçilmiş milletvekili Can Atalay’ın, Hakan Altınay’ın, Tayfun Kahraman’ın ve Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’nde tutuluyor olması Türkiye’nin demokrasi ayıbıdır. Ve hukuk devletinin olmadığının göstergesidir. Türkiye, bu büyük ayıptan kurtulmadıkça aydınlarını, mimarını, şehir plancısını, iş insanını, hak savunucusunu, gazetecisini, milletvekilini cezaevinde tutma ayıbından kurtulmadıkça asla demokrasiye kavuşamayacaktır. Bakırköy Cezaevi kapısından Gezi tutuklularına bir an önce adalet, bir an önce özgürlük istiyorum.”