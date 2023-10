CHP'li vekilden hükümete 'Can Atalay' eleştirisi

Yayınlanma: 29.10.2023 - 21:19

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:29

TBMM Kamu Baş Denetçiliği ve Sayıştay’ın Bütçe ve Kesin Hesap görüşmeleri sırasında konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Bizim parlamentomuz şanlı bir tarihe sahip. Bugün bu şanlı geçmişe sahip parlamentomuzun bütçesini konuşuyoruz. Parlamentonun anayasa gereği en büyük görevlerinden bir tanesi, millet adına denetim görevini yapmaktır. Denetim görevi konusunda özellikle 2017 Anayasa Referandumu ve 2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi, meclisimizin millet adına denetim görevlerini gerçekten törpülediğini, zayıflattığını üzülerek görmekteyiz. Bu sonuca mevcut anayasaya göre milletvekillerinin en temel denetim silahı olan yazılı soru önergelerine verilen cevap oranına baktığımızda ulaşıyoruz. Soru önergelerinin yüzde 50’lik bir oranına cevap verilmediği, ancak yüzde 30’luk bir kısmına cevap verildiğini görüyoruz. Bu denetim açısından üzücü bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluğuna değinen Tutdere, "Kimi iktidardaki milletvekili arkadaşlar, AK Parti iktidarları döneminde vesayet odaklarının yok edildiğini söylediler. Doğrudur, bir takım vesayet odakları yok edildi ama üzülerek belirtelim ki son dönemlerde yeni vesayet odakları oluştu. Bu, gerçekten ülkemizin demokrasisi için, hukuku için çok korkunç bir şey. Bugün Anayasa Mahkemesi bir parlamenter hakkında bir karar verdi ve bir hak ihlali tespiti yaptı. Ancak yerel mahkeme bu hak ihlali kararının gereğini yerine getirmiyor ve milletvekili şu anda tutuklu bulunuyor. Dolayısıyla yeni vesayet odaklarının oluşmaması için de parlamentonun, hükümetin yapması gereken işler var. ’Anayasayı değiştirdik, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtik, her şey güllük gülistanlık’ diyemeyiz. Bu konuda meclisimizin de hükümetin de yapması gereken işler var. Deprem sonrası 27. Yasama Döneminde tüm partilerin ortak önergesiyle Meclisimizde Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Ben bu komisyonun raporunu gerçekten çok önemsiyorum ve herkesin de başucu kitabı yapması gerekiyor. Uzmanları dinlediğimizde Türkiye’de yeni depremlerin olacağı, bir İstanbul depreminin olacağı da aşikar görünüyor. Biz çok can kaybı verdik. 11 ilde yaşanan depremde çok insanımız yitirdik. Biz kurumlar arası koordinasyonu eksikliğini gördük, mevzuattaki eksikleri gördük ve bu eksiklerin de insanların hayatına mal olduğunu üzülerek gördük. Bu raporda tüm kurumların yapması gereken işleri tek tek çok güzel, ayrıntılı yazmışlar. Meclisimizin yapması gereken işleri de özellikle mevzuat boyutuyla belirtmiş, yaklaşık 27 başlık altında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorumluluğunda olan işleri de saymışlar. Bu konunun özellikle gündemimize gelmesini ve bu konuda gerekli yasal çalışmaların yapılmasını bekliyorum. Milletimiz de bekliyor. Benim görüşüm nitelikli kanun çıkarılması konusunda yeteri kadar tartışamıyoruz, konuşamıyoruz. Yürütme ne getiriyorsa buradan öyle geçiyor. İnşallah bu dönem sizin başkanlığınız döneminde komisyonları daha çok çalışan bir parlamento çalışması yaparız. İç tüzüğümüzü gerçekten bazı konularda yetersiz kalıyor. Aslında biz halkın sorunlarını çözecek yasalar yapmak için önce kendi meclis çalışmalarımızı daha düzgün, daha işler, sonuç odaklı hale getirecek bir meclis iç tüzüğünü de hazırlamamız lazım. İnşallah bu dönem hem çoğulcu, demokratik bir iç tüzük hem de çok daha nitelikli kanunları hep birlikte yaparız. Ben şimdiden bütçenin her 3 kurumumuz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.