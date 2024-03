CHP'nin Şişli Adayı Resul Emrah Şahan Projelerini tanıttı

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 13:25

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, dün, Şişli’deki bir otelde “Şişli’nin Gelecek İçin Bir Planı Var” sloganıyla 147 projesini tanıttı.

Şahan, projelerini “Dayanıklı”, “Yaşanabilir”, “Yeşil”, “Eşitlikçi, Dayanışmacı ve Güçlü”, “Yenilikçi ve Yaratıcı”, “Demokratik ve Şeffaf” olmak üzere 6 ana maddede anlattı. Toplantıya CHP Genel Baskan Yardimcisi Gökhan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyeleri Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Emre Telci, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı ve Adayı Rıza Akpolat, CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mesut Kösedağ, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, Sanatçı Haldun Dormen, CHP Şişli Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

"100 BİN KİŞİNİN DOĞRUDAN YAŞAMINA ETKİ EDECEĞİZ"

Projelerini anlatan Şahan, şunları söyledi: "Şişli rezerv alan yasasıyla daha fazla betona hapsolmayacak. Onlar Şişli’ye bakarken rant görebilir, biz vatan toprağı görüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda, kentimizi daha dayanıklı hale getirmek, bir meslek insanı olarak kırmızı çizgimdir. İlçemizdeki binaların yüzde 92’si 2000 yılı öncesi yapılmış. Yeni dönemde 155 hektarlık sit alanı başta olmak üzere tam olarak 535 hektarlık bir alanda planlarımızı yeniliyeceğiz. Rantı değil insan yaşamını esas alan ‘Yaşam odaklı kentsel dönüşüm’ ana ilkemiz olacak. 25 mahallemizin her birine özel kentsel dönüşüm programı geliştireceğiz. Planlama dönüşüm ve güçlendirme modelimizle 100 bin kişinin doğrudan yaşamına etki edececeğiz. Bu noktada afet yönetim planımızın ön hazırlıklarını tamamladık. Göreve geldiğim an planımızı devreye sokarak, Afet Yönetim Merkezi’ni (AYÖM) ilçemize kazandıracağız. Her mahalleye hizmet edecek Deprem Duyarlı Parklar yapacağız. Şişli’de bulunan 70’e yakın parkı, deprem anı ve sonrası için uyumlu hale getirme hedefimiz var.”

"ÜCRETSİZ SMA TESTİ"

Günümüz ekonomik koşulları nedeniyle ilçede derin yoksullukla mücadele edeceklerini ve sosyal planlama adımlarını hızla atacaklarını da belirten Şahan, “İmkan ve fırsat eşitliğini sağlayarak özgür ve güçlü bireyler için çalışıcaz. Doğum öncesi ve sonrası hizmetlerimizle, Şişli’nin ve ülkenin geleceği olan çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerini takip edeceğiz. Ailelerimize her daim destek vereceğiz. htiyaç sahibi anneleri hamileliğin 7. ayından itibaren 15 günde bir ziyaret edeceğiz. En az 1 yaşa kadar çocuk gelişimi konusunda danışmanlık hizmeti vereceğiz. İlçemizdeki sağlık kuruluşları ile işbirlikleri kurarak, SMA başta olmak üzere ücretsiz doğum öncesi testleri uyguluyacağız" ifadelerini kullandı.

"10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM"

Kariyer ve Yetkinlik Yönetim Merkeziyle 10 bin kişiye istihdam odaklı kariyer olanakları sunacaklarını da aktaran Şahan, “Dünyada çok önemli eğitim kurumlarının online sistemlerine erişilebilecek bir teknolojik altyapı kuracağız. 5 yılda 15 bin gencimizi kültür sanat etkinlikleri ile ücretsiz olarak buluşturacağız.Beşiktaş Belediyesi ile ortak yürüteceğimiz proje ile öğrencilerin belli restoranlardan ücretsiz yemek yemesini sağlayacağız" diye konuştu.

"İBADETHANELERE HAK ETTİĞİ KIYMETİ VERECEĞİZ"

Şahan ayrıca tüm ibadethanelere hak ettiği kıymeti vereceklerini söyleyerek, ilçeye bir Cemevi inşa edeceklerini de kaydetti.