Cumhur'a bir parti daha mı geliyor?

05 Ocak 2023 Perşembe, 19:02

Cihatçı Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan ile Yapıcıoğlu'nun saat 18.00'da gerçekleştirdiği görüşmenin detayına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak görüşmenin, Erdoğan'ın 'erken seçim' açıklamasını yaptığı gün gerçekleşmesi akıllarda 'Cumhur İttifakı'na yeni bir parti mi dahil olacak?' sorusunu getirdi.

'İTTİFAK' AÇIKLAMASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Adana'da yaptığı yaptığı açıklamada, mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var. Bu teklifler bir anlaşmaya evrilirse onu da bütün kamuoyuna duyururuz. Gizli kapaklı iş yapmayız. Ama an itibarıyla varılmış bir anlaşmamız, verilmiş bir sözümüz yok."

YAPICIOĞLU'NUN ARŞİVİNDEN

Tarikat liderinin istismarına uğrayan 6 yaşındaki çocuk Türkiye'nin gündemine oturmuşken, Yapıcıoğlu'ndan "Kime göre çocuk, neye göre çocuk" açıklaması gelmişti. Yapıcıoğlu açıklamasında "6 yaşındaki çocuğun istismarına onay veren açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir… Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir” diye konuşmuştu.