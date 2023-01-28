DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve 100 parti üyesi, AKP'ye geçti!

DEVA Partisi Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek AKP’ye geçti. Geçenlerin rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

İHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 19:21
DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanı ve 100 parti üyesi, AKP'ye geçti!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop Gerze’de İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Soylu’nun konuşmasının ardından, Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu ve yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, AKP'ye üye olduklarını duyurdu.

İstifa eden İlçe Başkanı Gülsevin, “Vatan evlatlarının nöbet tuttuğu bölgelerde konumlandırılamayan Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Gülsevin'in istifası sonrası AKP rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı. 


Süleyman Soylu Deva Partisi AKP

İlgili Haberler

Son Dakika... TFF Merkez Hakem Kurulu, yönetime istifasını sundu

Son Dakika... TFF Merkez Hakem Kurulu, yönetime istifasını sundu
MHP il yöneticisinden 'Sinan Ateş' isyanı: Partiden istifa ettiğini duyurdu

MHP il yöneticisinden 'Sinan Ateş' isyanı: Partiden istifa ettiğini duyurdu
MHP'de istifalar peş peşe

MHP'de istifalar peş peşe

En Çok Okunan Haberler