DEVA Partisi'ne siyaset, yargı ve bürokrasiden dikkat çeken katılımlar

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:00

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen törende, 23. ve 24. dönem Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, emekli Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı, eski SGK Başkanlarından Fatih Acar, KKTC Merkez Bankası Başkanlarından Mehmet Emin Özcan ve Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlerinden Hasan Kaplan'a parti rozeti taktı.

Burada konuşan Babacan, "partisinin güçlü bir kadro hareketi olduğunu, kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini" belirtti. "Partilerine göğüslerini kabartacak, liyakatli ve dürüst kadroları aldıklarını" söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tertemiz, iyi yetişmiş insanlarıyla omuz omuza vererek çalışıyoruz. Öyle birileri gibi sağımıza 28 Şubatçıları, solumuza faili meçhullerle dolu 90'lı yılların karanlık yüzlerini dizmiyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılında otoriter zihniyete yer yok. Türkiye'nin yeni yüzyılında kavga, dövüş, hakaret, aşağılama, açlık, sefalet, onur kırıcı muamele olmayacak. Kutuplaştırma, düşmanlaştırma olmayacak. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında DEVA olacak, yeni hikayeyi DEVA Partisi yazacak. Biz devleti, işi bilen kadrolarla yönetmek için gümbür gümbür hazırlanıyoruz. Partimizde en doğru isimleri bir araya getirdik, getirmeye devam ediyoruz."

"50 TANE KABİNE ÇIKARIRIZ"

Hukuktan ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya kadar her alanda en sağlam çözümlere sahip parti olduklarını iddia eden Babacan, "Türkiye'nin en güçlü siyasi kadrosuyuz. Her alanda yetişmiş, işini bilen, tecrübeli kadrolar DEVA çatısının altında. Bu kadrolarla bırakın 1'i, bırakın 10'u, 50 tane kabine çıkarırız. 50 tane bakanlar kurulu çıkar bu kadrolardan. Her bir bakanlar kurulu da şu ankinden çok daha iyi işini yapar" değerlendirmesinde bulundu.