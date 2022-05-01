Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin konuşan Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Yenileme çalışmalarımız ve İTO ile İDTM'nin faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti.
İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan akşamı gerçekleştirilen kabulde Avdagiç, Erdoğan'a, fuar merkezindeki yenileme çalışmaları, İTO ve İDTM'nin faaliyetlerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
"FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ARZ ETTİK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Yenileme çalışmalarımız ve İTO ile İDTM'nin faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Esma-ül Hüsna" yazılı bir tablo hediye etti.
Öte yandan, kabulde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.
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