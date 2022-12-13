Erdoğan ve Bahçeli'den 'sürpriz' görüşme
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme bugün saat 16.00'da gerçekleşecek.
Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
NTV'nin aktardığına göre, söz konusu ziyaret saat 16.00'da gerçekleşecek.
Görüşmede, iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.
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