Erdoğan ve Bahçeli'den 'sürpriz' görüşme

13 Aralık 2022 Salı, 07:44

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

NTV'nin aktardığına göre, söz konusu ziyaret saat 16.00'da gerçekleşecek.

Görüşmede, iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.