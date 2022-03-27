Erdoğan'a '200 liracık' tepkisi: 4 milyon 157 bin kişi günlük 15 lira ile geçinmek zorunda
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de milyonlarca yurttaşın sefalet düzeyinde gelirlerle hayatını sürdürmeye çalıştığını TÜİK rakamlarıyla açıklarken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş tarifesi için '200 liracık' demesine tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de 4 milyon 157 bin kişinin günlük 15 lira ile geçinmek zorunda kaldığını vurguladı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son gelir ve yaşam koşulları araştırmasından derlenen bilgilerin bu gerçeği gözler önüne serdiğini kaydeden Dr. Şevkin, günde 34 TL’den az geliri olan 12 milyon 267 bin kişi olduğunu, 4 milyon 157 bin kişinin ise Türkiye’nin yoksulları olarak günde 15 TL’ye geçinmeye çalıştığını açıkladı. 11 milyon 216 bin 601 kişinin ise sürekli yoksulluk içerisinde olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, ayrıca 1 Ocak – 18 Mart günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 290 bin yeni dosya geldiğini, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının son bir yılda 1 milyon 263 bin adet artarak 18 Mart itibarıyla 23 milyon 524 bine çıktığını söyledi.
KREDİ KARTI VE TÜKETİCİ KREDİSİ BORCUNA DİKKAT ÇEKTİ
Bir avuç saray yandaşından başka herkesin borçlu olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, vatandaşların sadece bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının ise 1 trilyon 52 milyar liraya ulaştığını söyledi. Varlık yönetim şirketlerine devredilenlerle birlikte takipteki borçların 58 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Dr. Şevkin, yurttaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının ise 200 milyon lira daha artarak toplam 27,6 milyar lira düzeyine çıktığını ifade etti
10 MİLYON DA İŞSİZ VAR!
AKP iktidarları döneminde vatandaşın yağ kuyruğu, şeker kuyruğu, akaryakıt kuyruğu, şimdi de et kuyruklarıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Dr. Şevkin, “10 milyon işsizin olduğu Türkiye’de, köprü geçiş ücretini anlatırken, en büyük banknot olan 200 liraya, ‘200 liracık’ demesi adeta vatandaşın aklıyla alay etmektir. Böyle bir ortamda sarayın ayrıcalıkları, ballı maaşlarla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşın derdiyle kimse dertlenmiyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. 84 milyon kişiyi borç altında ezdirmeye kimsenin hakkı yoktur. Elbette ki bunun hesabını sandıkta 84 milyon insan soracaktır” diye konuştu.
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