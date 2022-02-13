Esenyurt Belediye Meclisi Üyesi Seyhan Kahraman hayatını kaybetti
CHP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, geçirdiği ani kalp krizi sonrası yaşama veda etti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki meclis üyeleri ile STK başkanları, çeşitli ziyaretler kapsamında Ardahan'da bulunuyordu.
Burada rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, kurtarılamayarak hayata veda etti.
BAŞKAN BOZKURT’TAN MESAJ
Acı haberi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bozkurt, “Esenyurt'umuza hizmet etmekten onur duyduğum CHP Esenyurt Belediye Meclis üyemiz Seyhan Kahraman, Ardahan ziyaretlerimiz sırasında geçirdiği ani kalp krizi sonucu ne yazık ki yaşamını kaybetti. Çok üzgünüm. Onu güler yüzü, bitmeyen enerjisi ile hatırlayacağız” dedi.
İlgili Haberler
- CHP’li Özgür Özel: Bu yoksulluğa, bu sıkıntılara, bu ıstıraba yaygara diyenlere yazıklar olsun
- CHP'li Erdoğdu "Bu olacak iş değil" dedi ve paylaştı: 'Doğalgaz faturam...'
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘6’lı masanın’ gündemini gençlere anlattı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Fizik kurallarını yok eden aşk
- Birlikte bir ömür
- Özel'den dikkat çeken 'aday' açıklaması
- ABD'den Rusya'ya yaptırım mesajı
- Eda Ece'nin sözleri Maske Kimsin Sen'e damga vurdu
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması
- Sahilde dalgalara kapıldılar: 10 ölü
- Bakan Muş'tan marketlere uyarı!
- Neandertallerin soyu neden tükendi?
- Yattara, 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü!