Esenyurt Belediye Meclisi Üyesi Seyhan Kahraman hayatını kaybetti

13 Şubat 2022 Pazar, 12:19

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki meclis üyeleri ile STK başkanları, çeşitli ziyaretler kapsamında Ardahan'da bulunuyordu.

Burada rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, kurtarılamayarak hayata veda etti.

BAŞKAN BOZKURT’TAN MESAJ

Acı haberi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bozkurt, “Esenyurt'umuza hizmet etmekten onur duyduğum CHP Esenyurt Belediye Meclis üyemiz Seyhan Kahraman, Ardahan ziyaretlerimiz sırasında geçirdiği ani kalp krizi sonucu ne yazık ki yaşamını kaybetti. Çok üzgünüm. Onu güler yüzü, bitmeyen enerjisi ile hatırlayacağız” dedi.