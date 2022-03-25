Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Mevkiler, makamlar gelir geçer'

25 Mart 2022 Cuma, 13:21

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep AKP İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi. Toplantıya Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

'SORUNLARI HALININ ALTINA SÜPÜRMEYE HAKKIMIZ YOK'

Abdulhamit Gül, AKP'nin Türkiye'yi kucaklayan siyaset ve hizmet anlayışını ortaya koyduğunu öne sürerek, vatandaşı ayrıştıran hiçbir politikayı desteklemediğini iddia etti.

AKP'nin Türkiye'deki tüm sorunların farkında olduğunu söyleyen Gül, sorunların görmezden gelinmediğini söyleyerek, ''Bütün tercihler bizim için kıymetlidir. Biz gerek belediye gerek genel seçimden çıktıktan sonra bütün Türkiye'yi kucaklayan siyaset ve hizmet anlayışını ortaya koyduk. AK Parti'nin siyaset anlayışı budur. Dini, mezhebi, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun 84 milyon kardeşiz anlayışı ile siyaset yaptık. Vatandaşımızı ayrıştıran bir politikaya hiçbir zaman girmedik. Elbette ülkemizin, milletimizin sorunlarının farkındayız. Hem hükümetimiz hem Cumhurbaşkanımızın bunun farkında. Milletimizin yaşadığı mevcut sorunları da çözmeye muktedir olacak siyaset anlayışı AK Parti'dedir. Bu sorunları görmezden gelmeye, halının altına süpürmeye hakkımız yok. Bu sorunları bilerek üzerine gideceğiz ve bu sorunları çözeceğiz'' dedi.

'MAKAMLAR GELİR GEÇER'

Gül, makam ve mevkilerin geçici olduğunu ifade ederek, "Mevkiler, makamlar gelir geçer. Ama en güzel makam, bu milletin ferdi olmak ve bu ailenin bir parçası olmaktır. Bu millete bugüne kadar olduğu gibi hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nasıl bu zamana kadar hizmet ettiysek şimdi de bu şehrin, bu milletin bir evladı olarak gece gündüz gayretimizi artırarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Mevkiler, makamlar değil, ne yaptığınız önemlidir. Ne olduğunuz değil memleket için ne yaptığınız önemlidir. Bizler nerede olursak olalım memleketimizi daha da geliştirmek için bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

AKP'nin milletle birlikte siyaset yürüttüğünü öne süren Gül, "AK Parti milletle birlikte siyaset yapan bir harekettir. AK Parti tabelasını milletin astığı bir partidir. O yüzden millete sırtını dönmeden millete yüzünü daha fazla dönerek yoluna devam edecektir. Milleti ötekileştirmeden 84 milyonun oyuna talip olarak yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin yolu demokrasi, özgürlükler, reformlar yoludur" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Abdülhamit Gül, 29 Ocak günü istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile 'görevden af talebi' kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atanmıştı.

Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.