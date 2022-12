Eski bakan ve oğlunun sahibi olduğu şirketin halka arz talebine onay verildi... SPK'den tartışılacak izin

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Borsa İstanbul’da halka açılma talebine SPK tarafından onay verilen Tera Menkul Değerler AŞ’nin Forex işlemleri için Garipoğlu’na ait lisanssız GKFX şirketine 350 milyon lira tutarında bavullarla para yollayıp yine aynı yolla aldığı mahkeme kayıtlarına geçmesine karşın hem BDDK’den banka kurma hem de SPK’den halka açılma izni verilmesi sorgulanıyor. Tera Menkul Değerler AŞ’nin Forex sisteminde kendi adına işlem yapması için GKFX şirketine bankacılık sistemi yerine bavullarla gönderdiği milyonlarca liranın kaynağını sorgulayacak yerde bir de halka arz izni verilmesi SPK’de yöneticiler değişse de Taşkesenlioğlu dönemindeki zihniyetin değişmediğini gösteriyor.

YATIRIMCILARI ZARAR ETTİRDİ

AKP iktidarı döneminde SPK’nin sermaye artırımı, halka arz ve aracı kurum izinleri özellikle de Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu üçgeninde yaşanan gelişmelerle ortaya çıkmıştı. SPK’nin sermaye yapısı güçsüz ya da şaibeli şirketlere verdiği izinlerin sonuçta borsada gerekli incelemeler yapıldığına güvenen yatırımcıları zarara uğrattığı görüldü. SPK’de başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri değişse de uygulamalar değişmiyor.

SPK’de son yönetim değişiminden sonra bazı halka arzlara ve sermaye artırımlarına onay verilmemesi artık bir şeylerin değiştiğini düşünenleri şaşkınlığa uğrattı. Eski bakanlardan Oğuz Tezmen ve oğlu Emre Tezmen’e ait Tera Menkul Değerler AŞ’nin halka arz talebine onay verildi.

İNCELEME YAPILDI MI?

Geçen aylarda da Tera Menkul Kıymetler AŞ’nin banka kurma ve faaliyete geçme talebi BDDK tarafından onaylanmıştı. Halka arz izni veren SPK’nin Tera Menkul Değerler AŞ hakkında gerekli incelemeleri yaptığı konusunda şüpheler oluştu.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2021 yılında Kasım Garipoğlu’nun yönetimindeki GKFX Financial Services LTD şirketi ile çalışanları hakkındaki dava için hazırlanan iddianamede Tera Menkul Değerler AŞ’nin milyonlarca lira tutarında kayıt dışı işlemleri olduğu iddialarına yer verildi.

İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olarak faaliyet gösteren ve uluslararası metatrader platformu (Forex) üzerinden işlem yapan GKFX şirketine Kapalıçarşı’daki bazı şirketlerle birlikte Tera Menkul Değerler Şirketi AŞ’nin de bavullarla yaklaşık 350 milyon lira para göndermesi ve kaldıraçlı piyasalarda yatırılan paraları yine bavullarla teslim alması gerek iddianamede gerekse tanık ifadelerinde ayrıntılı olarak anlatılmasına rağmen SPK tarafından bugüne kadar bir soruşturma açılmadı. Bu paraların kaynağına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yapmadı.

BAVULLARLA GÖNDERİLEN PARANIN AKIBETİ MERAK KONUSU

GKFX şirketi müşterilerine ait olan 30 milyon doların profesyonel çalışanları tarafından çalındığını iddiasıyla müşteki olduğu davada paraları kaybolan ve aralarında Tera Menkul Değerler AŞ’nin de bulunduğu şirketlerin davacı olmaması da akıllara bavullarla gönderilen paraların kaynağı hakkında merak uyandırdı.

Karapara şüphelerini akla getiren bu işlem iddianamede şöyle geçiyor: “Müşteki dilekçesi incelendiğinde müşteki GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olduğu, GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin finansal anlamda çalıştığı çok sayıda şahıs ya da şirketin olduğu, yürütülen soruşturmaya konu olan olayların müşteki şirketin ülkemizde ağırlıklı olarak çalıştığı AZCO (Azco İnşaat Turizm Tekstil Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ), TERA (Tera Menkul Değerler), DOĞUŞ GOLD (Doğuş Kıymetli Madenler Ticaret AŞ), REM (Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ), KUTUP (Haşimoğlu Döviz ve Altın AŞ), MG isimli kurumsal şirketlerle yapılan nakit para işlemlerinden kaynaklandığı, ilgili kurumsal şirketlerin müşteki şirket nezdinde Metatrader Platformu (Forex işlemleri yapılan yazılımsal altyapı) kullanıcı hesaplarının olduğu, bahse konu kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu üzerinde işlem yapabilmek amacıyla müşteki şirkete elden nakit paralar getirdikleri, kurumsal şirketler tarafından müşteki şirkete getirilen nakit tutarların kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesaplarına yansıltıldığı, kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesabı üzerinden de Forex işlemler gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. TERA isimli kurumsal müşteri tarafından müşteki şirket nezdindeki Metatrader Platformunda 2020 yılı içerisinde 13.950.000,00 USD para yatırma, 10.650.000,00 USD para çekme işlem hareketlerinin olduğu, 2020 yılı sonu itibarıyla 3.300.000,00 USD bakiyesinin olduğu görülmüştür.”

Kayıt dışı paralarla Uzakdoğu piyasasında kaldıraçlı işlemler için yatırım yapan Tera Menkul Değerler’in banka kurma izni aldıktan sonra aynı yöntemi kullanmayacağını BDDK ile halka arz izni veren SPK’nin nasıl bir garanti aldığı merak ediliyor.