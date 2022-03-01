Fahrettin Altun, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalını uyardı: 'İzahat bekliyoruz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD merkezli CBS News televizyonuna 'uyarı' mektubu gönderdi.
ABD merkezli televizyon kuruluşu CBS News, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatla ilgili yaptığı bir haberde, İstanbul'u Yunanistan'ın bir parçasıymış gibi gösterdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanala mektubu gönderdi.
Bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını isteyen Altun mektubunda, "CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD'li televizyon kuruluşu CBS'nin yaptığı yayında, turuncu renk ile gösterilen Yunanistan ile birlikte İstanbul'da turuncu olarak gösteriliyor.
Yapılan haberin alt yazısında ise "Rus gemileri Türkye'den geçiyor. Ukrayna Türkiye'den Rusya'nın geçişini engellemesini istiyor" ifadeleri kullanılıyor.
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