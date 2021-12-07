FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, ikisi "mahrem imam" 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün, Kara Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 2'si muvazzaf 7 subay ile daha önce ilişiği kesilmiş 28 askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince devam ediliyor.
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