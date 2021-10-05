Gelirde 4 kat artış: "Şans oyunlarının tek kazananı devlet olmuş"

05 Ekim 2021 Salı, 14:39

Ekonomik krizin iğneden ipliğe her yerde hissedilmesiyle yurttaşlar şans oyunlarına bel bağlarken, konuyla ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan bir ayrıntıyı Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin açıkladı.

Sayıştay denetiminde yer verilen bulguyu kamuoyuyla paylaşan Aytekin “Anlaşılan o ki, şans oyunlarının, canlı bahisin tek kazananı devlet olmuş. Diyanet şans oyunları haram diye fetva yayınlarken, Spor Toto aynı oyunlardan elde ettiği hasılatı 16 ayda 4 kat arttırmış” dedi.

CHP’li Aytekin’in açıklaması şöyle:

"Sayıştay raporları yayınlandığından beri inceliyoruz. Hemen her kurumda skandal sayabileceğimiz işler mevcut. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı gibi doğrudan saraya bağlı kurumlarda “ne hikmetse” hiçbir bulgu bulunmamış. Ancak doğrudan teminle usule aykırı yapılan çok sayıda iş mevcut. Ve kılıfı da pandemi diye uydurmuşlar. Araç kiralamışlar, ihaleye çıkmak yerine doğrudan temin yapmışlar. Raportör sorunca da pandemi vardı ihaleye çıkamadık demişler. Özetle çürümenin kitabını yazmışlar!

TALİH KUŞU HEP İKTİDARA KONMUŞ

Yurttaşlar dar boğazda yaşıyor, aşırı enflasyon insanları yeni arayışlara itiyor. Konu Sayıştay raporlarına da yansımış. Örneğin Spor Toto teşkilatının canlı bahis hasılatı inceleme dönemindeki son 16 ayda tam 4 kat artmış. Vatandaş, ikramiye çıkar hayaliyle spor totonun şans oyunlarına yönelmiş. Ama ikramiye iktidara çıkmış. Şans oyunlarının kazananı iktidar olmuş.

DENETİM KURULUNA SAHTE YÖNETİM KURULU KARARI İBRAZ EDİLMİŞ

Sayıştay raporuna göre Spor Toto Teşkilatı’nda, mali tabloları düzenlemek dahil, yıllık bütçeyi onaylamak, değişiklik yapmak, hesapları incelemekle görevli denetim kuruluna, sahte yönetim kurulu kararı tebliğ edilmiş. Denetim Kurulu ise bu karar denilen metinleri iade etmiştir. Spor Toto yönetim kurulu, Sayıştay’a aldıkları kararları ibraz edememiştir. Dolayısıyla yönetim kurulunda Sayıştay incelemesi yapılamamıştır. Bu başlı başına bir skandaldır. Sayıştay, denetimini Meclis adına yani millet adına yapar. Bu bilgileri vermemek milletten bilgi kaçırmaktır.

VERECEKLERİ TEK MÜJDE SEÇİM KARARIDIR

Ekonomik krizin sokakta iliklerimizde hissedildiği, faturalardan barınmaya, beslenmeden tüketime her şeye zam gelirken, market arabasıyla gezip şov yapanların, kurutulmuş mango yiyin diyenlerin, evleri selde yıkılan vatandaşa çay fırlatanların, artık bu ülkeye vereceği tek müjde seçim kararının alınmasıdır. Millet AKP’den kurtulacağı günü iple çekmekte, cebindeki enflasyon yangınını söndürmek için gün saymaktadır."

Aytekin'in paylaştığı Sayıştay bulguları:



