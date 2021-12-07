Habertürk yazarı AKP kulislerini yazdı: 'Milletvekilleri de hoşnut değil'

07 Aralık 2021 Salı, 12:28

TL'nin, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ettiği, enflasyonun da 'TÜİK'e göre' 21,31 olarak ölçüldüğü Türkiye'de ekonomik kriz derinleşiyor. Yurttaşlar geçim derdiyle mücadele ederken; ülkenin birçok yerinden de AKP'ye ekonomi politikaları nedeniyle itirazlar yükseliyor.

Son olarak AKP kulis bilgilerini aktaran Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'li milletvekillerinin de son durumdan rahatsız olduğunu aktardı.

'BAZEN GRUPLAR HALİNDE, BAZEN DE İKİLİ SOHBETLERDE...'

Sarıkaya, yazısında "Milletvekilleri son dönem yaşanan ekonomik gelişmeler ve dövizdeki durumdan hiç hoşnut değil. Bazen gruplar halinde, bazen de ikili sohbetlerine ilk olarak Çin modeli diye de isimlendirilen ekonomideki yeni yönetim biçimiyle başlıyorlar. Faizdeki indirimin yarattığı döviz yükselişine son verilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar; Anadolu’dan gelenlerin tepkileri ise bunun daha da ilerisinde. Aktarıldığına göre partinin önde gelen bazı isimleri etkin ve yetkin yerlere 'faizde bu denli hızlı indirime gerek var mı?' sorusunu iletmişler" ifadesini kullandı.

'MB'NİN FAİZİ SABİT TUTACAĞINA YÖNELİK KANI OLUŞMUŞ'

Sarıkaya, "AK Parti Grubuna dün hakim olan hava, Merkez Bankası Başkanı’nın iki hafta önce dile getirdiği son bir dilim düşüşü yapıp son vereceklerine ilişkin açıklamasından son iki gündür vazgeçmesinin gerisinde de bu yatıyormuş. Yani bu ay Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağına yönelik bir kanı oluşmuş. Bunun yeterli olup olmayacağına ilişkin bir öngörü dün kuliste yoktu. Ancak dilekleri ve duaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün başlayan Katar gezisinden ekonomiyi rahatlatacak boyutta bir para anlaşması ile dönmesiydi. Katar’dan gelen son haberlerin hayıflanması içinde 'Reis (Erdoğan), Katar Emirini ikna eder; dosttur onlar' diyerek umutlarını da koruyorlardı. Şurası açık ki, AK Parti kulisinde milletvekilleri gelinen durumdan hiç hoşnut değil, bu durumdan çıkışın da kısa vadede olmayacağına yönelik endişeleri de oldukça yüksek…" düşüncesini dile getirdi.