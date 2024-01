İBB’nin projelerine bir engel daha: Yatırım programına alınmadı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:30

Güncelleme: 16.01.2024 - 15:12

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararında yer bulabilmek için mahalli idarelere getirilen ‘yatırımların dış kredi ile finanse şartını’ yerine getirdikleri halde İBB’nin iki önemli toplu taşıma projesine başlanamadı.

“MİLLETİNİ CEZALANDIRANI MİLLET SEVMEZ”

Pendik - Kaynarca metrosunun Pendik durağı şantiyesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, “Dün Üsküdar’da konuşma yaptım. Dedim ki, yatırım planını açıklayacaklar. Lütfen iki önemli konumuz var orada. Bayrampaşa- Eyüpsultan tramvay hattımız. Ve aynı zamanda Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı. Bakın bunların kaynağı hazır. Bunların yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır. Bir tek ne biliyor musunuz? Yatırım planla alınması demenin anlamını bilsin de vatandaşlarımız. İnanın devletin kaydına alıyor sizi. Yani başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok. Ya da bir katkıları yok. Bir onay. Yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti cezalandırıyorlar. Ben Eyüpsultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü’nde, Avcılar'da Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de hatta Bakırköy'de hatta Bahçelievler'de insanlara gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim. Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyenin sevmez” dedi.

“NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLATTIM”

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Dün bunu yatırım planına almayan insanların İstanbul halkına borçları var. Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına bunu özenli bir biçimde telefonda ilettim. Kendisine bunun uzunca da bir ne kadar önemli olduğunu, hangi kuruluşlardan kredilerinin temin edildiğini, ön protokollerinin yapıldığını, ne kadar milyon insana hizmet edeceğini bildiren yazıyla da bildirdim. Hem sözlü hem yazılı. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Neredeyse bir buçuk ay önce. Şimdi bunun yatırım planına alınmaması ya listeye ekliyorsunuz. Listenin altına iki satır daha ekliyorsunuz. Çok acayip bir durum."

“İSTANBUL HALKI ADINA KINIYORUM”

“Bunlar seçim için her şey mubahtır anlayışının en fanatik bireyleri” diyen İmamoğlu “Ama tekrar söylüyorum bugüne kadar bunları mazeret olsun diye de anlatmıyorum. Bunlar öyle bir domino taşı gibi çözülecek. Göreceksiniz 16 milyon insanımızın baskın kuvveti, iradesine sert vurulamaz anlayışı göreceksiniz hem sandıkta karşılığını bulacak. O sandıktan çıkan o gücün de karşısında bütün bu çektirilen sıkıntıları, bilmem zulümleri tam tersine hareket etmek zorunda kalacaklar. Ben bu tutum ve tavrından dolayı kim buna mâni oluyorsa kınıyorum. İstanbul halkı adına kınıyorum. Bu yanlışı düzeltmeleri için de acilen çağrı yapıyorum. Bırakın İstanbul'un Sefaköy'ünden başlayıp Beylikdüzü'ne giden hem metrobüs hattını hafifleten hem metroyla beraber İstanbul'un batısını bütün İstanbul'a bağlayan hem de Eyüpsultan'dan geçen tramvayımızın bir devamı gibi düşüneceğimiz Eyüpsultan'ı Bayrampaşa'ya bağlayan o güzel yolculuğa onları da eklemlendireceğimiz Bayrampaşa halkının ve Eyüpsultan'ın özellikle Bayrampaşa'ya yakın kısımdaki halkını bu hizmetten mağdur etmeyin” şeklinde konuştu.

“AVRUPA YATIRIM VE KALKINMA BANKASI’NA AÇIKLAYAMIYORUZ”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, “Ulaşım sorunu sayın Kurum’un da gündemindeydi. Bu konularda tweetler de paylaştı. Buna rağmen dünkü yatırım planına alınmadı. Yani bu olmadan bir yatırım planı açıklandı diye anlıyoruz. Doğru mudur? Alınmadıysa daha ne kadar bir sarkmadan bahsediyoruz? Ne kadar sürecek?” sorusuna, “Bu bazen tabii dönemi belli olmayabiliyor. Yatırım planı bazen normalde bu yılda bir açıklanıp yılın planı da açıklanabiliyor. Sonra bir ana dönemde ilave bir yatırım planı da acıkabiliyor. Daha önce uygulamaları yaşandı. Dolayısıyla bu yanlışlarından istedikleri zaman dönebilirler. Yani bu bir kural değil. Sadece ocak ayında açıklanacak diye bir kural değil. Sefaköy süreci neredeyse artık bir buçuk senesini buldu. Her geçen zaman ihaleyi geciktiriyor. İhaleyi geciktirince süreçler istediğimiz düzlemde ilerleyemiyor. Biz bunu Türkiye'de yatırımlar yapan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'na açıklayamıyoruz. Onlar da niçin diyorlar yani? Böyle kendi dillerinde niçin? Niye imzalamıyorlar diyor. Yani her şeyiniz tamam uluslararası düzeyde biz de inceledik, baktık her şey on numara. Niçin diye soruyorlar. Utanç verici. Onun için zamanı yok. Umarım bu yanlıştan dönerler. Ek bir liste bile verebilirler bu ay içerisinde" cevabını verdi.

“ALIŞMAK İÇİN BİRAZ ZAMANI VAR”

“Murat Kurumun ilk vaadi kentsel dönüşüm projeleriydi. Sosyal medyada bir video vardı. Murat Kurum’un TOKİ mağdurlarının kamerasını kapatmaya yönelik hareketine kadar gitti. Siz Murat Kurum'un bu davranışını nasıl yorumlarsınız?” sorusuna İmamoğlu, “Toplumla yüz yüze gelmek, onlarla hasbihal etmek her zaman burun buruna sohbet etmek tabi biraz alışkanlık ister. Alışmak için biraz zamanı var. Yani o diyalog biçimi kolay. Sabır kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bir alışma dönemi yaşayacak. Zaten herhalde o kadar yaşayacak. Ondan sonra 31’inden sonra görevine geri döner" dedi.

“SAĞLAM BİR KURGU OLDUĞUNA İNANACAĞIM”

Murat Kurum'un Beykoz'dan bir hanımefendiyle bir diyaloğu vardı. Beş yıldır beklenen bir kentsel dönüşümden bahsediyordu hanımefendi. Sizin Beykoz'da böyle bir beklettiğiniz bir proje var mı?” sorusuna İmamoğlu, “Ben ilk gün zaten sordurdum yani. Var mı böyle bir yer? Yıktınız da bekliyoruz falan diye. Böyle bir yer yok. Yani ben buradan çağrı yapıyorum. O hanımefendi lütfen bizi arayın. Ben tatilde değilim İstanbul'dayım. Kendisini bekliyorum. Bizi arasın bakalım binası neredeymiş? Beni herkes bulabiliyor. Bizi lütfen arasın. Beni eğer bir gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım yoksa” diye cevap verdi.