İKD'den AKP'li Cumhurbaşkanı'na yanıt: Erdoğan’ın kuşkusu olmasın...

09 Kasım 2021 Salı, 14:50

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almasına kadın örgütlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanına karşı İlerici Kadınlar Derneği, "Erdoğan'ın kuşkusu olmasın, kadınlar gericiliğe boyun eğmeyecek" başlıklı bir açıklama yaparak seslendi.



İKD açıklaması şöyle:

"AKP’li yıllar boyunca artan kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin arttığı bir tabloda ülkenin idaresini neredeyse tek başına elinde tutan Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri bizleri şaşırtmamıştır. Düzen partileri arasında ki demagojik tartışmalar üzerinden kadın haklarını bir kez daha tartışma konusu haline getiren ve ‘’kadın örgütleri ne işe yarar’’ diyen Erdoğan’a soruyoruz?

İktidarınız süresince kaç kadın katledildi?

Kadın katillerinin yargılandığı davaların kaçında iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı?

Yirmi yıla yaklaşan iktidarınızda kadına şiddet ve cinayet suçundan mahkumiyet almış kaç kişi affınıza mazhar oldu? Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair devlete önemli sorumluluklar yükleyen İstanbul Sözleşmesi’ni bir gece kararnamesi ile rafa kaldırma kararınızdan sonra kaç kadın daha katledildi?

Kadınlara defalarca şiddet uygulayan saldırganların elini kolunu sallayarak dolaşması nasıl bir adalet ve hukuk anlayışının ürünüdür?

Yirmi yıldır kadınları gerici politikalara mahkum etmeye çalışan AKP iktidarına en iyi yanıtı yine gericiliğe boyun eğmeyen kadınlar bugüne kadar en yüksek perdeden verdi. Erdoğan’ın kuşkusu olmasın bundan sonra da kadınlar gericiliğe gereken yanıtı verecektir.

Haklarımızdan, laiklikten ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ"