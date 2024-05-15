İstanbul'da DEM Parti yöneticilerine sabah gözaltısı!
DEM Parti'nin İstanbul Parti Meclisi, il, ilçe yöneticileri, çalışan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi evlerine yapılan polis baskınıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin partiden açıklama geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinde DEM Parti'nin İstanbul Parti Meclisi, il, ilçe yöneticileri çalışan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca isim evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
DEM PARTİ İSTANBUL DUYURDU
Gelişmeyi, DEM Parti İstanbul, sosyal medyadan duyurdu.
Yapılan açıklamada "Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP iktidarına kaybettirmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde PM, il, ilçe yöneticilerimiz, çalışan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP… pic.twitter.com/pcWBsaASSK— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) May 15, 2024
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