İstanbul'da DEM Parti yöneticilerine sabah gözaltısı!

DEM Parti'nin İstanbul Parti Meclisi, il, ilçe yöneticileri, çalışan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi evlerine yapılan polis baskınıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin partiden açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:32
İstanbul'da DEM Parti yöneticilerine sabah gözaltısı!
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İstanbul'da sabah saatlerinde DEM Parti'nin İstanbul Parti Meclisi, il, ilçe yöneticileri çalışan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca isim evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

DEM PARTİ İSTANBUL DUYURDU

Gelişmeyi, DEM Parti İstanbul, sosyal medyadan duyurdu.

Yapılan açıklamada "Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP iktidarına kaybettirmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.


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