İttifak içi ittifak senaryoları: Her parti gücünü görmek istiyor
Millet İttifakı, 9 Nisan’da teslim edilmesi gereken milletvekili listeleri için kendi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Saadet, DEVA ve Gelecek partileri de “ittifak içi ittifak” görüşmeleri gerçekleştiriyor. Saadet Partisi, bu süreçte DEVA ve Gelecek partilerinin adaylarının Saadet listelerinden girmesini öneriyor. Ancak Gelecek ve DEVA partileri seçime kendi logolarıyla girmek istiyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak içi ittifak görüşmeleri için “Amaç; Millet İttifakı’nın toplamda en fazla milletvekili sayısını çıkarması. Bu da ancak seçim bölgesi bazında işbirlikleriyle mümkün” ifadelerini kullandı. DEVA ve Gelecek partilerinin kurmayları, girecekleri ilk seçimde kendi logolarının yer almasının önemine vurgu yapıyor.
Saadet Partisi kurmayları ise tek liste halinde seçime girilmesi durumunda daha çok milletvekili çıkarılacağını belirtiyor. Ayrıca üç parti de Meclis’te 20 milletvekili ile grup kurmanın önemine dikkat çekiyor.
‘PAZARLIK OLMADI’
Öte yandan Saadet Partisi kaynakları, CHP listelerinden Meclis’te grup kuracak kadar milletvekili adayı istediklerine ilişkin iddiaların gerçek olmadığını söylüyor. “Böyle bir pazarlığımız hiç olmadı” diyen parti kaynakları, “Meclis’e kendi gücümüzle girmek istiyoruz. Birkaç kritik ilde işbirliğini önemsiyoruz” değerlendirmesini yapıyor. DEVA ve Gelecek partileri de kendi güçleriyle Meclis’te grup kuracak kadar milletvekili çıkarabileceğini belirtiyor ve onlar da Meclis çoğunluğunu almak için sadece kritik illerde ortaklığı düşündüğünü ifade ediyor
Saadet Partisi kurmayları ise, buna karşı “Ortak çatı ile seçime girildikten sonra tabii ki DEVA Partisi’nden ya da Gelecek Partisi’nden kim aday olduysa Meclis’e girdikten sonra yine kendi partisine geçecek. Böylece Meclis’te her parti temsil edilmiş olacak” önerisini getiriyor.
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