İttifak içi ittifak senaryoları: Her parti gücünü görmek istiyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak içi ittifak görüşmeleri için “Amaç; Millet İttifakı’nın toplamda en fazla milletvekili sayısını çıkarması. Bu da ancak seçim bölgesi bazında işbirlikleriyle mümkün” ifadelerini kullandı. DEVA ve Gelecek partilerinin kurmayları, girecekleri ilk seçimde kendi logolarının yer almasının önemine vurgu yapıyor.

Saadet Partisi kurmayları ise tek liste halinde seçime girilmesi durumunda daha çok milletvekili çıkarılacağını belirtiyor. Ayrıca üç parti de Meclis’te 20 milletvekili ile grup kurmanın önemine dikkat çekiyor.

‘PAZARLIK OLMADI’

Öte yandan Saadet Partisi kaynakları, CHP listelerinden Meclis’te grup kuracak kadar milletvekili adayı istediklerine ilişkin iddiaların gerçek olmadığını söylüyor. “Böyle bir pazarlığımız hiç olmadı” diyen parti kaynakları, “Meclis’e kendi gücümüzle girmek istiyoruz. Birkaç kritik ilde işbirliğini önemsiyoruz” değerlendirmesini yapıyor. DEVA ve Gelecek partileri de kendi güçleriyle Meclis’te grup kuracak kadar milletvekili çıkarabileceğini belirtiyor ve onlar da Meclis çoğunluğunu almak için sadece kritik illerde ortaklığı düşündüğünü ifade ediyor

Saadet Partisi kurmayları ise, buna karşı “Ortak çatı ile seçime girildikten sonra tabii ki DEVA Partisi’nden ya da Gelecek Partisi’nden kim aday olduysa Meclis’e girdikten sonra yine kendi partisine geçecek. Böylece Meclis’te her parti temsil edilmiş olacak” önerisini getiriyor.