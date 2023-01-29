İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'na Faruk Köylüoğlu seçildi. Partinin yeni Bursa İl Başkanı ise Mehmet Hasanoğlu oldu.
İYİ Parti’de gerçekleştirilen kongrelerin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu.
Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına tek aday Faruk Köylüoğlu oldu. Köylüoğlu, 221 oy alarak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na seçildi.
İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı da 3'üncü Olağan Kongresi'ni bugün gerçekleştirdi. Adaylardan Erdinç Ceyhan’ın çekilmesiyle iki adayın yarıştığı kongrede, 563 geçerli oyun 387’sini alan Mehmet Hasanoğlu yeni il başkanı oldu.
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