Kavuncu açıkladı: İYİ Parti yüzde 20’ye demir attı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:31

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 2. Bölge'deki mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla, “Yaşanılabilir bir İstanbul” temalı toplantıda bir araya geldi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu konuşma yaptı.

Sözcü'nün aktardığına göre, İstanbul'da her gün büyüyen, sorumluluğu artan ve iktidara yürüyen bir siyasi parti olduklarını belirten Kavuncu, “En son, Türkiye genelinde yapılan bir anket paylaşıldı. Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20'ye demir atmış durumda. İstanbul'daki büyüme oranımız da Türkiye'dekiyle beraber ilerliyor. İstanbul iktidar yolunda çok önemli. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz” dedi.

İstanbul'da yıl sonunda 100 bin üyeye ulaşmış olmayı beklediklerini belirten Kavuncu, "100 bininci üyeye de ocak ayı içinde, bizzat Genel Başkanımızın katılımıyla rozet takıp, İstanbul'da çok büyük bir üye katılım töreni yapacağız. O sandıklara sahip çıkmak zorundayız. 31 bin küsür sandığa her bir ilçede birer sandık görevlisi atadık. Şimdi ikinci görevlileri atamaya başladık” ifadelerini kullandı.