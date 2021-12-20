Kavuncu açıkladı: İYİ Parti yüzde 20’ye demir attı
İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu "Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20’ye demir atmış durumda. İstanbul’daki büyüme oranımız da Türkiye’dekiyle beraber ilerliyor" dedi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 2. Bölge'deki mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla, “Yaşanılabilir bir İstanbul” temalı toplantıda bir araya geldi.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu konuşma yaptı.
Sözcü'nün aktardığına göre, İstanbul'da her gün büyüyen, sorumluluğu artan ve iktidara yürüyen bir siyasi parti olduklarını belirten Kavuncu, “En son, Türkiye genelinde yapılan bir anket paylaşıldı. Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20'ye demir atmış durumda. İstanbul'daki büyüme oranımız da Türkiye'dekiyle beraber ilerliyor. İstanbul iktidar yolunda çok önemli. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz” dedi.
İstanbul'da yıl sonunda 100 bin üyeye ulaşmış olmayı beklediklerini belirten Kavuncu, "100 bininci üyeye de ocak ayı içinde, bizzat Genel Başkanımızın katılımıyla rozet takıp, İstanbul'da çok büyük bir üye katılım töreni yapacağız. O sandıklara sahip çıkmak zorundayız. 31 bin küsür sandığa her bir ilçede birer sandık görevlisi atadık. Şimdi ikinci görevlileri atamaya başladık” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Ekonomistlerden kara haber
- Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı
- Sahte içki ölümleri için emsal karar