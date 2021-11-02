Kayseri’de IŞİD operasyonu: 17 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen IŞİD operasyonunda terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren ve bağlantıları devam eden 17 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt ile bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yaparak kente geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları, terör örgütün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan IŞİD mensubu şahıslara kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.
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