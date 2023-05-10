Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu kamera karşısına geçti: 'Birleşe birleşe...'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 20:04

Güncelleme: 10.05.2023 - 20:33

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birlikte bir video yayımladı, birlik mesajı verdi.

Videoda konuşan Kılıçdaroğlu, iki partinin gençlik kollarının yeleğini giyen el ele tutuşmuş gençlerin fotoğrafını gösterdi ve “Bizlerin gençlik kolları. Sahadalar. Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar, farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar ve farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım” dedi.

Karamollaoğlu da “Çok şükür bu ülke, bu günleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah” dedi.