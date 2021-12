Kurmayları harekete geçiyor: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' talimatı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 09:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Parti Okulu'nun faaliyetleri, sokak örgütlenmesi ve ev ziyaretleri hakkında sunum yapıldı. Buna göre CHP 4 ayda 8 bin 567 ev ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu kurmaylarına ve parti örgütlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hazırlanan 11 soruyu sahada tekrarlayıp, vatandaşları bilgilendirmeleri talimatını verdi.

OY HESABI

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, hafta başında yapılan MYK toplantısında Parti Okulu’nun faaliyetlerini ve "sokak örgütlenmesi" çalışmalarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre Atıcı sunumunda şunları kaydetti:

"Şu anda 200 bin sandık var. Biz de 180 bin civarında öbek oluşturacağız. Yüzde 86.5’u tamamlandı. Her bir öbekte 400 seçmen var. Bu seçmenlerin yaklaşık yüzde 25'inin bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmadığını görüyoruz, her öbekte 100 seçmenin bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmadığını varsayıyoruz. Bizim hedefimiz bu seçmenle komşuluk ilişkilerini geliştirerek, 20’sinin oyunu almak. Her öbekte 20 oy artırırsak, 4 milyon oy yapar. Bu da 8 puan demek. Bizim yüzde 30 bandını geçmemiz demek. Bir yandan ittifak çalışmalarını sürdürün ama biz, CHP’nin öz gücüyle yüzde 30 bandını aşabileceğine inanıyoruz. CHP’ye ait oyların yüzde 30’unu geçmesini istiyoruz ilk etapta."

8 BİN 567 EV ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu'nun, bütün illerin sokak örgütlenmesi, ev ziyaretleri konusundaki raporlarını istedi. Bu çerçevede MYK'ya sunulan raporda, özetle şu bilgiler yer aldı:

"Sadece Ağustos ayından bu yana geçen 4 aylık sürede Türkiye genelinde 126 bin 787 öbek oluşturulmuş, 49 bin 918 öbek sorumlusu bir öbekle eşleştirilmiş, 10 bin 73 öbek sorumlusuna eğitim verilmiş olup, 8 bin 567 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde bu güne kadar toplam 57 bin 168 kişi sokak (sandık çevresi) örgütlenmesi eğitimi, 2 bin 652 kişi de yönetici eğitimi almıştır. Bin 867 kişiye gençlik akran temel siyasi eğitimi verilmiştir. 9 bin 358 kişi belediye meclis üyeleri için yerel yönetim eğitimi, 268 kişi de il genel meclis üyeleri için yerel yönetim eğitimi almıştır. 114 kişi sosyal demokrat liderlik eğitimine katılmıştır. 2021 yılında sandık güvenliği eğitimi yapılmamış olmakla birlikte Türkiye genelinde bu güne kadar toplam 256 bin 898 kişi sandık güvenliği eğitiminden geçirilmiştir. Sosyal demokrat ideoloji eğitimine 304, sosyal demokrat politikalar eğitimine de bugüne kadar 55 kişi katılmıştır."

11 SORU

CHP, kurdaki dalgalanmaya karşı atılan adımlar ve bu süreçte yaşanan gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 11 soru hazırladı.

Kılıçdaroğlu, MYK'da kurmaylarına, "Bu 11 soruyu gittiğiniz her yerde tekrarlayın, gelişmeleri vatandaşlara bu sorular üzerinden anlatalım. Vatandaşı bilgilendirelim. Meclis açıldığında da bu 11 soru gündemde tutulsun" talimatı verdi.

CHP örgütlerine ve milletvekillerine gönderilen Haftalık Bilgilendirme Raporu'nda da, "Erdoğan’a Yöneltilecek 11 Soru" başlığı altında bu sorulara yer verildi. Bu sorulardan bazıları şöyle:

"Madem Türk Lirası'nın değer kaybetmesi 'kurdaki rekabet gücü' idi, bu politikadan neden bir gecede vazgeçildi? Sayısı yüz binlerle sınırlı bir avuç zenginin alacağı faize, 84 milyonu kefil yapmak, bunların faiz yükünü milletin sırtına yıkmak hangi dinde caiz? Hazine’nin borçlanma faizi 17’lerden 23’lere çıktı. Merkez Bankası'nın faizini indirmek 'nas'ın gereği ise, Hazine’nin borçlanma faizini artırmak neyin gereği? Faiz lobilerinin isteğinin gereği mi?"