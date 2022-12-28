Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Çok az kaldı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi planlanan isim için, "13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından bir video mesaj yayımladı.
Akşener, paylaştığı videoda şunları kaydetti:
"Sevgili gençler, değerli takipçilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500’ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum.
Endişelerinizi anlıyorum, mesajını aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."
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