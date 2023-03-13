MHP'den adaylık ücretlerine indirim: 'Deprem tarifesi...'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 08:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta seçim yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararını’nı imzalamasının ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim takvimini başlatmıştı.

Buna göre milletvekilliği seçimleri için kamu görevlilerinin istifasınailişkin süreç başlamış ve görevlilerin 16 Mart’a dek görevinden istifa etmesi gerektiği açıklanmıştı. YSK’nin takvimi belirlemesinin ardından siyasi partiler de kolları aday adaylığı başvuruları için sıvadı. Siyasi partilerde de aday adaylığı başvuruları başlıyor.

Bu kapsamda, MHP’de aday adaylığı başvuruları yarın saat 09.00’dan itibaren kabul başlayacak ve 21 Mart Salı günü saat 17.00’ye dek devam edecek.

Aday adayları belirlenen bu tarihler arasında MHP Genel Merkezi’ndeki Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimi’ne şahsen ve belgelerin aslıyla başvuruda bulunacak. Kayıt işlemlerini hızlandırmak isteyen aday adayları ise ön kayıt işlemlerini “https://basvuru.mhp.org.tr” adlı internet sitesinden online olarak yapabilecek.

3 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

MHP’de bu yıl aday adaylığı başvuru ücretleri Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından düşük tutuldu. Aday adaylığı başvurusunda bulunacak adaylar için istenen ücret 3 bin TL olarak belirlendi. Aday adaylarından yüzde 40 ve üstü engelli olanlardan da başvuru aidatı alınmaması kararlaştırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki günkü partisinin Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sonrasındaki açıklamada, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için siyasi partilere bu yıl 3 kat fazla ödeneğin depremden etkilenen 11 ile ve depremzede yurttaşlara aktarılacağının düşünüldüğünü açıklamıştı.

Bahçeli, Hazine yardımı alan diğer partilere de yardımın depremzedelere aktarılması çağrısında bulunmuştu. MHP, Hazine yardımı ile birlikte aday adaylarından gelecek başvuru aidatlarını da yine depremden etkilenen 11 ildeki depremzedelere aktaracak.

Parti seçim çalışmalarını ise daha önceki yıllarda aldığı Hazine yardımlarından karşılayacak.

KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GIRECEK

Öte yandan Cumhur İttifakı’nda “AKP, MHP, BBP gibi partilerin bazı illerde ortak milletvekili aday listeleriyle seçimlere girip girmeyeceği” tartışılıyordu.

Ancak MHP, daha önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs’taki seçimlerde de 81 ilde kendi parti amblemi ve kendi milletvekili adaylarıyla seçime katılacak. Milletvekili adayları ise partinin seçim kurulunca belirlendikten sonra Genel Başkan Bahçeli’nin onayı sonrasında YSK’ye bildirilecek.